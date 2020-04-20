Прошел год со дня президентских выборов. За этот год президент взял себе на службу, в парламентскую фракцию, правительство и правоохранительные органы подавляющее большинство людей без биографии, никому не известных специалистов, случайно шедших мимо знакомых, порохоботов, чиновников Порошенко, героев Майдана, функционеров фондов Сороса и экспертов третьими странами финансируемых организаций.
Результаты их совместной деятельности каждый может сформулировать себе сам. В стране ничего не изменилось ни в идеологии, ни в установлении мира, ни в образовании, ни в науке, ни в медицине, ни в правоохранительной системе.
С каждым днём становится все сильнее крен к националистам, Майдану и порохоботам. Это немного не то, за что отдали голоса 74 процента избирателей, их не получится обмануть и переиграть.
Как уже и не получится вернуться в центристскую нишу. Президент переместился с юго-востока на крайний запад. Это был упущенный год.