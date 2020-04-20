Юрист Андрей Портнов на своей странице в соцсети Facebook, подводя итог президентского года, заявил, что в стране ничего не изменилось — ни в идеологии, ни в установлении мира, ни в образовании, ни в науке, ни в медицине

Прошел год со дня президентских выборов. За этот год президент взял себе на службу, в парламентскую фракцию, правительство и правоохранительные органы подавляющее большинство людей без биографии, никому не известных специалистов, случайно шедших мимо знакомых, порохоботов, чиновников Порошенко, героев Майдана, функционеров фондов Сороса и экспертов третьими странами финансируемых организаций. Коронавирус внес коррективы: Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Результаты их совместной деятельности каждый может сформулировать себе сам. В стране ничего не изменилось ни в идеологии, ни в установлении мира, ни в образовании, ни в науке, ни в медицине, ни в правоохранительной системе.

С каждым днём становится все сильнее крен к националистам, Майдану и порохоботам. Это немного не то, за что отдали голоса 74 процента избирателей, их не получится обмануть и переиграть.

Как уже и не получится вернуться в центристскую нишу. Президент переместился с юго-востока на крайний запад. Это был упущенный год.