Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook допустил, что эпидемия коронавируса в регионах России будет на порядок легче, чем в Москве, из-за более раннего карантина

Эпидемия. 20 апреля число вновь зараженных в России впервые пошло на спад, 4268 против 6060 днем ранее данные 19 апреля, 4785 еще за день до того (данные 18 апр.). Прежде всего, падение произошло за счет падения в центре российской эпидемии, в Москве, 20 апреля — 2026 вновь зараженных против 3570 днем ранее 19 апреля, и 2649 — данные от 18 апреля.

Данные, собранные ночью, отражают тех, кого на тесты проверяли 2-3 дня назад, а заразились они примерно 2 недели назад или чуть раньше, то есть в начале апреля. Что это значит? Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 20 апреля

Значит это, что Москва и отчасти остальная России наконец-то почувствовали позитивный результат начала всеобщего отпуска и самоизоляции начала апреля. В самом конце марта были супертеплые выходные, которые вошли в историю современной России как "день безумного шашлычника". Тогда реальной самоизоляции еще не было. Она реально началась с 30 марта. И вот наконец-то ее первые позитивные результаты.

Все как и прогнозировалось. На основе тех докладов, которые писали научные структуры, я несколько раз делал прогноз, что пик эпидемии в Москве будет с 15 по 20 апреля. Вот так все, кажется, и идет. Конечно, надо еще подождать пару дней, чтобы увидеть, что тренд на понижение числа вновь заболевших является устойчивым. Чтобы убрать искажение цифр из праздника Пасхи, когда, возможно, число тестов могло уменьшиться.

Еще раз повторю мой прогноз, — если карантин продолжится. В Москве спад вновь заболевших после 20 апреля. А пик болеющих смещен на 2 недели, то есть на первые дни мая. На единичные случаи заболевающих Москва выйдет с середины мая. Тогда возможно полное возвращение к работе.

В России в целом все со сдвигом на 2-3 недели. Но в каждом регионе по-разному. В целом эпидемия в регионах России будет на порядок легче, чем в Москве, потому что отпуск и самоизоляция в регионах начались в одно и то же календарное время, — а значит, с опережением графика эпидемии на 2-3 недели.

Начальство уже несколько дней ожидает спада эпидемии. И ожидает как раз на основе научных докладов.

Мы верим в Пасху и Иисуса Христа. Но в математические модели, в прогрессии и трансгрессии мы тоже верим. Да будет так!