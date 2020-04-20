Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook пояснил, что постепенный выход из карантина в Израиле проводится на фоне увеличения почти в 10 раз выборочной диагностики по методикам Минздрава страны

Израиль, вслед за Австрией и Данией, начинает осторожно выходить из внутреннего карантина. Запрет на внешнее сообщение остается в силе для любых пассажирских перевозок, в том числе для джетов богачей. Однако ряд предприятий, которые уже дали гарантии правительству соблюдать карантинные нормы, с сегодняшнего дня начнет работать.

Как показывают утренние кадры, впервые за последние недели на трассе Аялон при въезде в Тель-Авив наблюдались пробки. За соблюдением карантина внимательно наблюдают специалисты Минздрава и, надеюсь, все под контролем. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 20 апреля

Послабление карантина вызвано тем, что уже неделю динамика заболеваний слабеет, а выздоравливающих становится все больше. На сегодня в Израиле (население 9,2 млн человек) зарегистрировано 13,362 инфицированных (прирост за сутки 97 человек), что составляет около 0,15% населения. 171 пациент погиб (за сутки 7). 3654 пациента выздоровели.

В течение последней недели шло медленное сокращение числа инфицированных (выздоровлений больше, чем заболеваний), и Минздрав посчитал эту динамику устойчивой. Статистика демонстрирует, что наименее дисциплинированная часть населения страны — арабский сектор и ультраортодоксы — заболевают почти на 20% чаще, и смертность в этом секторе выше на 20-25%. Тем не менее, в этом секторе тоже отмечено повышение ответственности и снижение числа новых инфицированных.

Постепенный выход из карантина проводится на фоне увеличения выборочной диагностики почти в 10 раз по методикам Минздрава. Будем надеяться, что граждане приобретут необходимые навыки для противодействия не только эпидемии коронавируса, но и общая заболеваемость другими инфекционными болезнями снизится тоже.