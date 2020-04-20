Политолог Михаил Мищишин на своей странице в соцсети Facebook написал, что вся украинская политика строится лишь на внешних атрибутах, а не на глубинных национальных интересах

Фата-моргана. У Украины есть только одна надежда. И это надежда — на Бога Всесильного. Христос воскрес!

Этому можно только удивляться и ахать… Но в Украине не существует внутреннего запроса на государствообразующую элиту. Мы подменили его запросом на внешний антураж украинца: вышиванку, флаг, гимн, которыми научились успешно пользоваться потомственные предатели, политические авантюристы и проходимцы.

Аполитичная и русскоговорящая команда Зеленского является не антиподом, а продолжением националистических диких танцев Русланы на Майдане, которые олицетворяли для нас Украину. Тот же цирк, в котором возможность посмеяться и почувствовать себя умнее и выше другого важней твоей способности что-то строить и хранить передаваемое предками веками. «Украинская неправда». Выпуск №13 © rada.gov.ua

Простой народ удовлетворяется внешними атрибутами украинства, которые может нацепить кто угодно. И подозрительно и угрожающе смотрит на тех, кому только их мало.

Олигархам нужна страна, которую легко грабить. И они ее успешно строят руками своих вассалов в Раде. Наши миллиардеры точно также заинтересованы только во внешних атрибутах государственности, очерчивающих их хищнический ареал охоты на аборигенов. Ну, может, им нужна еще армия, чтобы защитить свою вотчину и дань, которую им платят украинцы.

А на внешней арене споро реконструируют Украину, которую можно легко разобрать на запчасти по примеру разделов Польши между Россией и Германией.

Сегодня Украина по словам власти сильна, как никогда. Но мне она все больше напоминает фата-моргану Михайла Коцюбинского. Призрачную мечту многих поколений украинцев, которую невозможно пощупать руками.

Прощай, немытая Россия! Здравствуй, виртуальная Украина!