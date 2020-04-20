Главный аналитик по вопросам налоговой политики Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что уже в ближайшее время каждый четвертый украинец будет безработным

Если данные Торгово-промышленной палаты Украины о внутренней формальной и неформальной безработице в размере 2,3-2,5 млн человек соответствует действительности, а еще 1,2-1,5 млн украинцев окончательно теряет статус гастарбайтера и вернется/вернулось в страну, Украина уже к концу апреля получит безработицу под 23-25% от численности экономически активного населения. Коронавирус и «Украина без украинцев». Власть понимает, что «Титаник» экономики идёт ко дну © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Каждый четвертый украинец начнет искать работу!

Это приговор экономике, социальной политике и вообще Украине как социальному государству.

А рефлексии правительства с его 388 тысячами официально безработных и лозунгом "создадим 500 тысяч рабочих мест" (или 1/8 часть от потенциально необходимого) — вершина некомпетентности.