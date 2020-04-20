Если данные Торгово-промышленной палаты Украины о внутренней формальной и неформальной безработице в размере 2,3-2,5 млн человек соответствует действительности, а еще 1,2-1,5 млн украинцев окончательно теряет статус гастарбайтера и вернется/вернулось в страну, Украина уже к концу апреля получит безработицу под 23-25% от численности экономически активного населения.
Каждый четвертый украинец начнет искать работу!
Это приговор экономике, социальной политике и вообще Украине как социальному государству.
А рефлексии правительства с его 388 тысячами официально безработных и лозунгом "создадим 500 тысяч рабочих мест" (или 1/8 часть от потенциально необходимого) — вершина некомпетентности.