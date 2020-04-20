Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook заметил, что неуклюжие попытки отвлечь внимание украинского общества от провалов МВД очередной басней о «кознях ФСБ» против Авакова уже никого не впечатляют

Дешевый пиар!

Во время чумы получается самый громкий пиар. Авакова хотели убить шпионы ФСБ! Жалости у народа к этой персоне нет. Думаю, никто бы не вздрогнул. Но дело даже не в этом.

Нужно привлечь внимание, вернее отвлечь внимание народа от тем, действительно срочных. Мы много раз видели руку ФСБ и Кремля. Достаточно вспомнить убийство депутат Вороненкова, взрыв Шеремета. Мы уже видели, как гнали волну прежде, а потом выяснялось, что следы ведут в саму Украину, причем на самый верх.

Рейтинг Авакову попытка "покушения" не поднимет. Но допустим, что подняли. И что произошло в стране? Ничего. Убери сейчас Авакова и ничего не изменится. Турчинова сегодня нет, Ляшко, Яценюка Порошенко и многих других. А что меняется? Их убил народ своим решением не выбирать во власть.

Не будет Авакова, все равно Сорос управляет. Вот если б Сорос к нам приехал в Киев и на него покушение кто-то готовил. Вот тема! Вот сюжет! Вот интрига!

Вопрос: России в интересах кого расправляться с Аваковым? Зачем? Геращенко поставят? Что поменяется? Ничего! Зачем тогда эти акции?

А вот зачем Авакову и его окружению этот шум, понятно! Пиар. Привлечь внимание к собственной персоне.