Глава Национального банка Украины в 2010-2012 годах Сергей Арбузов на своей странице в соцсети Facebook заметил, что власть идет на все условия кредиторов для получения транша МВФ, вместо того чтобы использовать внутренние резервы страны

Вот это реальная проблема страны, и решать нужно причины, а не бороться со следствиями.

«Чуть более половины — 52% украинцев считает справедливым налогообложение около 10% дохода, еще 17% готовы отдавать около 25% доходов государству, а 6% не готовы платить налоги, только 1% опрошенных считают справедливым нынешний уровень налогообложения (Центр социально-экономических исследований)». Карасев объяснил, почему украинская власть говорит, что может обойтись без МВФ © скриншот с видео NEWSONE

Сегодня мы видим желание власти бороться с последствиями проблем в Украине, делается то, что легче и выгоднее для власти, т.к. продать землю, снизить расходы на соцнужды, увеличить пенсионный возраст — это классический набор требований кредиторов, желающих заработать на временных трудностях страны.

А граждане и бизнес не согласны с фундаментальными принципами украинской власти — с системой налогообложения. Исходя из исследований, налоговая система требует реформирования.

Внедрить новую систему налогообложения — значит сбалансировать бюджет, значит направить деньги на развитие экономики, соцзащиту нуждающихся… сохранить и грамотно использовать украинскую землю.