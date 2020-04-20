Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook предположил, что если действующему президенту хватит воли изменить Конституцию, превратив Украину в парламентскую республику, он войдет в историю страны как реформатор

Мой добрый совет Зеленскому.

Я сам неоднократно уже писал, что с очень большой вероятностью Зеленский уйдет досрочно, потому что его президентство просто бессмысленно. Оно не хорошее, не плохое, а именно пустое и бессмысленное, т.к. он просто не знает, что делать и не может ничего сделать, потому что не с кем. Поэтому он просто рефлексирует на проблемы страны и угрозы своей личной власти. Чрезвычайное положение. Что это такое и с чем его «съедят» украинцы © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Однако Зеленский может наполнить свое президентство историческим смыслом, если перед своим досрочным уходом он проведет через ВР изменения в Конституцию, радикально урежет все исполнительные функции президента и превратит, наконец, Украину в парламентскую республику.

Сразу после принятия новой Конституции Зеленскому желательно подать в отставку.

В этом случае он войдет в историю Украины как реформатор, будет пользоваться почетом и уважением и будет продолжать снимать свои фильмы.