Мой добрый совет Зеленскому.
Я сам неоднократно уже писал, что с очень большой вероятностью Зеленский уйдет досрочно, потому что его президентство просто бессмысленно. Оно не хорошее, не плохое, а именно пустое и бессмысленное, т.к. он просто не знает, что делать и не может ничего сделать, потому что не с кем. Поэтому он просто рефлексирует на проблемы страны и угрозы своей личной власти.
Однако Зеленский может наполнить свое президентство историческим смыслом, если перед своим досрочным уходом он проведет через ВР изменения в Конституцию, радикально урежет все исполнительные функции президента и превратит, наконец, Украину в парламентскую республику.
Сразу после принятия новой Конституции Зеленскому желательно подать в отставку.
В этом случае он войдет в историю Украины как реформатор, будет пользоваться почетом и уважением и будет продолжать снимать свои фильмы.