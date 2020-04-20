Главный редактор газеты «Горожанин» (г. Днепр) Виталий Теплов на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что пожары в лесном хозяйстве Украины были неизбежны, так как лесхозы фактически разорены постмайданными реформами

Я совсем забыл об этом персонаже. Но Шкиряк жив-здоров и является советником Авакова в МВД. И с мозгами у него по-прежнему туго.

Вот Шкиряк взялся объяснять нынешние лесные пожары. Естественно, поджигала ФСБ:

"Сейчас все указывает на то, что это могла быть заранее продуманная кампания, с расчетом направления ветра. Цель заказчиков и организаторов понятна: попытка дестабилизации ситуации, нагнетания истерии и усиление панических настроений среди населения в условиях карантина и противодействия распространению коронавируса", — заявил Шкиряк.

Не буду ничего вспоминать о недолгой службе Шкиряка в ГСЧС. Просто попытаюсь объяснить ему на пальцах, что на самом деле происходит в лесном хозяйстве Украины.

Для начала, оно с 2016 года лишилось финансирования. В том году на лесное хозяйство из госбюджета было выделено 1,7 млн вместо 382,7 млн в 2015 г.

Понимали люди, что происходит? Понимали. В апреле 2016-го тогдашний глава Госагентства лесных ресурсов Ковальчук констатирует, что «сложная ситуация с дефицитом госфинансирования лесохозяйственных предприятий, особенно с наступлением пожароопасного периода, сложилась во всех юго-восточных областях».

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В следующем 2017 году у лесного хозяйства почти полностью отобрали собственную прибыль. Раньше они отдавали в бюджет 15%, а стали отдавать 75%.

В следующем 2018 году в законе с невинным названием по «стимулированию создания и деятельности семейных фермерских хозяйств» невзначай вписали правочку об изменениях в Налоговом кодексе, согласно которой на лесные земли ввели двойное налогообложение — земельный налог + рентная плата. В 2019 опомнились, подали законопроект об отмене этого бреда, но в феврале его почему-то вообще сняли с рассмотрения.

Зато уже третий год активно муссируется тема двух вариантов реформы лесного хозяйства: либо сдача лесов в частную концессию (при том, что товарного леса у нас 8-10% от всех площадей, а на доведение посадок до стадии товарного — нужно 50-80 лет), либо создание вместо отдельных лесхозов единого госмонстра (это понятно — это чтобы на ручейки финансирования поставить плотину на одном кармане).

Есть два вида лесных хозяйств — прибыльные (это север и запад Украины), в которых достаточная доля товарного леса и которые отданы на откуп лесной мафии. И убыточные хозяйства, где лес нужно высаживать и беречь, как к примеру, в нашей области, да и вообще в большинстве областей центра, юга и востока страны.

Так вот вам ситуация в Херсонском (убыточном) обллесхоззаге годичной давности:

— обеспечение личным составом лесных пожарных станций — 0% (должно быть 450 работников) — нет пожарных наблюдателей, водителей пожарных автомобилей, рабочих лесопожарных бригад, трактористов.

— отсутствуют средства на приобретение ГСМ для заправки противопожарной техники, на устройство и уход за минерализованными противопожарными полосами.

— из лесхоззагов области уволились 296 работников (32%), 358 в неоплачиваемых отпусках более 15 дней, 233 — неполный рабочий день (от 2 до 5 часов).

Привожу пример по Херсонщине, поскольку там дошло до голодных бунтов лесников, и они давали честную информацию. Будем считать, что в Житомирской области дела идут получше, но противопожарные мероприятия там финансируются гораздо ниже нормативных требований.

А Шкиряк пусть продолжает искать руку Путина. Пока леса окончательно не выгорят.