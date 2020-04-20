Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что у Украины есть только один способ погашения непогашаемых госдолгов – это дефолт, а далее – реструктуризация своих обязательств и перезагрузка всей национальной экономической модели

Обрушение пирамиды ОВГЗ и дефолт нам еще предстоит пережить.

Эти удары по экономике Украины будут посильнее, чем карантин. Расплачиваться за эти колоссальные финансово-экономические потери придется всем нам, налогоплательщикам. Украинскому бизнесу и властям уже пора начинать серьезно беспокоиться. Корпоративные финансовые пузыри начали лопаться, например, «ДТЭК Энерго» приостановил выплаты купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу, следующий в этом ряду обрушений — рынок ОВГЗ.

Тренд этот совершенно очевиден: впереди полномасштабный обвал и глубокий структурный кризис украинского рынка. В этой связи наши ведущие аналитики рассматривают два основных варианта на ближайшую перспективу:

— первый — замораживание платежей по кредитам, займам и ссудам;

— второй — резкое массовое увольнение работников и специалистов. МВФ додавливает Украину, «супершпион» в СБУ, обмен пленными. Главное на неделе с 11.04 по 17.04 от экспертов © REUTERS, Alexander Ermochenko

Что в итоге получим для частных компаний и предприятий? Конечно, результатом станут: а) стремительное сокращение объемов выручки, б) отказ обслуживания в дальнейшем кредитов и в) резкое снижение капитализации. Ну, а с государственным долгом всё будет значительно хуже и сложнее. Так, по прогнозам аналитиков МВФ, ВВП Украины сократится на 7,7%! Это еще оптимистический сценарий. Но, вероятнее всего, мы при этих некомпетентных, высокооплачиваемых и ни за что не отвечающих министрах и руководителях госкорпораций увидим негативный сценарий — обрушение ВВП страны на 18%-20%.

Короче, для нас остается только один способ погашения не погашаемых госдолгов — это дефолт, а далее — реструктуризация своих обязательств и перезагрузка всей национальной экономической модели. Также для нашего общества, раздираемого серьезными противоречиями, дальнейшее ухудшение социально-экономической обстановки ускоренными темпами приведет к кризису власти.

Причем по окончании карантина не только финансово-экономические показатели будут очень негативными, а и отношение большинства украинцев к власти. И остатки прежнего доверия к «слугам народа»быстро улетучатся.

Хуже всего, если произойдет социальная катастрофа из-за массовых банкротств.