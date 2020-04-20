Украинский экономист Виктор Скаршевский на своей странице в соцсети Facebook заметил, что расходы на «антикоррупцию» с 2015 года в стране увеличились в 20,5 раз, а по итогу – никто из коррупционеров не наказан

14 284,45 грн, или антикоррупционный цирк. С 2015 года в Украине создано 6 антикоррупционных органов. За 5 лет на их содержание из бюджета израсходовано 7 млрд грн. На 2020 год в бюджете (измененном) предусмотрено еще 3,7 млрд грн.

Итого, за 6 лет на 6 антикоррупционных органов расходы госбюджета составят 10,7 млрд грн.

Расходы на «антикоррупцию» с 2015 года увеличились в 20,5 раз (!):

— со 178 млн грн в 2015 до 3,7 млрд грн в 2020-м.

Каков же результат деятельности антикоррупционных органов? Венедиктова анонсировала скорое вручение Порошенко еще одного подозрения © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По данным Госказначейства, за 1-й квартал 2020 года в бюджет от борьбы с коррупцией поступило 14 284,45 грн (!) (четырнадцать тысяч двести восемьдесят гривен сорок пять копеек или $515).

Другими словами, украинские налогоплательщики на антикоррупционные органы израсходовали порядка $400 млн (включая план на 2020 год), а результата ноль.

При этом мы наблюдаем постоянные скандалы между антикоррупционными органами, то ночные посиделки дома у президента (бывшего), то прослушку в аквариуме, то прослушку в вентиляционной системе, то обвинения друг друга в госизмене, то внесение главы НАБУ в список коррупционеров, и так далее и тому подобное.

При этом коррупции меньше не становится. Если не больше. И никто из топ-коррупционеров до сих пор не наказан.

Мне одному кажется, что украинские граждане слишком дорого платят за этот антикоррупционный цирк?