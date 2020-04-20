Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко на своей странице в соцсети Facebook, опираясь на опыт европейских стран, предсказал, когда на Украине может случиться пик числа зараженных и умерших от инфекции коронавируса

Возвращаясь к дискуссии о пике эпидемии. По данным на сегодняшнее утро, Украина перевалила рубеж в 5 тыс. подтвержденных заражений на COVID-19. Учитывая масштабы населения нашей страны и тенденции развития эпидемии в других странах, это не предел. Примерно 25-27 апреля будет преодолен рубеж в 10 тыс. подтвержденных заражений. А на пике будет не меньше 20 тыс., с ежедневным числом новых зараженных более 1 тыс., и несколько десятков летальных исходов за сутки. Если завтра статистически значимое число наших сограждан пойдет святить пасхальные куличи, яйца и колбаску, то пик эпидемии у нас будет примерно через две недели — в начале мая (примерно 3 мая), а чуть позже (примерно 9 мая) может быть и пик смертности от COVID-19.

А теперь хорошая новость — целый ряд европейских стран, похоже, перевалили через пик эпидемии. Постепенно снижается и ежедневное число новых заражений, и ежедневное число летальных исходов. В Италии пик новых заражений был 21 марта (6557 случаев за день), пик смертей был 27 марта (919). Но Италия по сей день очень тяжело и долго выходит из эпидемии (более 500 ежедневных смертных случаев от COVID-19). В Испании пик новых заражений был 26 марта (8271 случаев за день), пик смертей был 2 апреля (961). Испания также очень тяжело и медленно выходит из эпидемии, хотя и число новых заболеваний, и смертность от COVID-19 идут на спад. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 19 апреля © бюллетень

Во Франции пик новых заражений был 3 апреля (17355 случаев за день), пик смертей был 15 апреля (1438). Однако во Франции были очень большие (рекордные для Европы) и резкие пики и по новым заражениям, и по смертным случаям, поэтому не будем спешить с выводами о преодолении пика эпидемии в этой стране. В Германии пик новых заражений был 27 марта (6933 случая за день), пик смертей был 8 апреля (333). В крупнейшей европейской стране эпидемия также идет на спад, но еще не вышла из активной фазы. В Великобритании пик новых заражений был 10 апреля (8681 случай за день), пик смертей также был 10 апреля (980).

Обычно пик смертности от COVID-19 происходит примерно через неделю или две недели после пика новых заражений, поэтому по Великобритании также еще рано делать выводы. Это статистика по крупнейшим европейским странам, в которых эпидемия COVID-19 проявилась наиболее масштабно.

На что еще стоит обратить внимание — эпидемия развивается волнами. В Испании было две пиковых волны — в конце марта и начале апреля, после них эпидемия постепенно пошла на спад, но после пика было еще две волны, последняя наблюдается сейчас. Похожая ситуация в Италии — также две пиковых волны по заражениям (19-22 марта и 26-28 марта), после них эпидемия постепенно пошла на спад, но было еще три волны, последняя наблюдается сейчас. Две пиковых волны наблюдались и в Германии (26-28 марта и 1-3 апреля), после чего было еще две волны, последняя из них фиксируется сейчас.

И хотя крупнейшие европейские страны еще не вышли из активной фазы эпидемии, уже начинается обсуждение темы постепенного смягчения карантинных ограничений. Все-таки есть позитивные тенденции — эпидемия постепенно пошла на спад. Но самое главное — длительный (более полутора месяцев) и жесткий карантин создает большие проблемы для экономики. Поэтому, скорее всего, в мае месяце (точнее с конца апреля) Европа начнет выходить из карантина. Но происходить это будет постепенно и достаточно осторожно.