Украинский экономист, эксперт Института Growford Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook заметил, что власть во главу угла ставит интересы иностранных кредиторов и собственных олигархов, а не нужды своих граждан и экономику страны

Есть преступные приказы, а есть выполнение вроде бы законных распоряжений, преступность которых становится очевидной лишь в конце.

Нынешний кризис четко разделил страны мира на две группы. В первой — экономики, эмитирующие мировые резервные валюты. Сегодня они могут применять изыски современной монетарной теории (ММТ) и временно заменять эмиссионными и долговыми инструментами фискальное наполнение бюджета. США могут вбросить в экономику триллионы долларов, а Европа — евро.

Во второй группе стран — экономики, валюты которых условно конвертируемые. Потенциал эмиссии здесь ограничен четкими параметрическими данными. Единственный вариант для таких стран — условная бюджетная картотека, когда все обязательные платежи ранжируются в соответствие с идеологической матрицей приоритетов. Карасев рассказал, для чего на самом деле МВФ прицепился к Украине © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

К примеру, на вершине иерархии ценностей государства находится Человек, затем Предприниматель и лишь за ними олигарх, кредитор и чиновник. Значит все внутренние ресурсы ранжируются по этой последовательности: социальные платежи, пакет помощи экономике и лишь затем, если что-то осталось — выплата долгов и бонусы чиновникам.

Но это в странах с правильной матрицей. А если "граната не той системы" и матрица "збочена", как у нас? Все происходит с точностью до наоборот: 600% премии известному борцуну с контрабандой и выплата государственных долгов по "швейцарским часам".

В простых цифрах: на валютном казначейском счете нашего Минфина накоплено 1,5 млрд долл. И власть успокаивает кредиторов — в мае все выплатим, даже без помощи МВФ. С одной стороны — законное выполнение бюджетной росписи. А с другой, сколько жизней можно спасти, направив этот ресурс в медицинскую систему в этот критический момент.

То есть уже сейчас ясно, что выполнение закона приведет к катастрофическим последствиям, и стратегия власти в виде "возврата долгов до последнего украинца" по заветам Чаушеску приведет к преступлению против своего же народа. Просто преступные последствия будут очевидным всем немного позже. Если слепой поведет народ, то все упадут в пропасть.