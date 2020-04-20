Глава Русского союза Латвии и экс-депутат Европарламента Татьяна Жданок на своей странице в соцсети Facebook отмечает, что последнее голосование в Европараламенте показало желание евродепутатов даже в период пандемии противостоять «агрессивным пропагандистским усилиям России и Китая»

Европарламент призвал противостоять пандемии, а еще… действиям России и Китая.

Сегодня Европарламент принял резолюцию. Дело, казалось бы, обычное и привычное. И даже то, что Россию в этой резолюции обругали, не является никакой новостью, — ведь русофобских текстов в портфеле ЕП накопилось уже десятки.

Но, тем не менее, новшеств оказалось немало.

Во-первых, сама тема. Во-вторых, процедура. В-третьих, тот факт, что виноватой Россия оказалась уже в компании с Китаем. «Там всех записывают в агенты и полезные идиоты Путина» - Корнилов о цензуре в Голландии © РИА Новости, Владимир Трефилов

Итак, тема, как вы догадываетесь, была «вирусной». Сам документ называется так: «О скоординированных действиях ЕС по борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями». Процедура написания, обсуждения и редактирования проекта резолюции проходила в онлайн-режиме. Так же, как и процедура голосования. Не буду утомлять подробностями такого голосования, замечу только, что вместо поднятия рук и нажатия на кнопки в зале пленарных заседаний депутатам пришлось в скоростном режиме в течение двух дней непрерывно выдавать свое мнение «на гора» из дома с помощью компьютера, принтера, сканера и авторучки.

Голосование шло как по предложенным политическими группами поправкам, так и по отдельным параграфам. Для нашей группы ключевой была позиция других политических групп и отдельных депутатов по нашей поправке о том, что, цитирую, парламент «считает необходимым, чтобы в целях сохранения сплоченности Европейского Союза и целостности его валютного союза, значительная доля долговых обязательств, которые будут выпущены для борьбы с последствиями кризиса Covid-19, была согласована на уровне Евросоюза». За эту поправку проголосовали в основном депутаты левого фланга, но наших голосов не хватило для ее принятия. Соотношение сил было таким: 282 голоса — «за», 326 — «против», 74 депутата воздержались.

Казалось бы, провал этой поправки доказывает в очередной раз, что со сплоченностью Евросоюза дело обстоит плохо. И об этом можно вполне резонно говорить. Ан нет, нельзя. Особенно нельзя это делать россиянам и китайцам. Как показало дальнейшее голосование, такого мнения придерживается подавляющее число евродепутатов, аж 519 человек. Противоположного мнения придерживаются 104 человека, воздержались 64 депутата. Приведу целиком текст этого примечательного параграфа резолюции: «Европарламент подчеркивает, что ЕС должен стать более устойчивым к кризисам в целом, чтобы оставаться свободным от чрезмерного политического и экономического влияния, такого, как со стороны Китая и России, и должен быть готовым к стратегическому общению, борьбе с внешней дезинформацией, фальшивыми новостями, кибератаками и постоянно адаптироваться к изменяющемуся геополитическому ландшафту; поэтому настоятельно призывает Еврокомиссию противостоять агрессивным пропагандистским усилиям России и Китая, использующим пандемию COVID-19 с целью подорвать ЕС и посеять недоверие местного населения в отношении ЕС; считает, что крайне важно эффективно информировать о финансовой, технической и медицинской поддержке Евросоюза».

Конечно же, я голосовала против этого пункта резолюции под номером 45. Особенно возмутительным кажется мне использование словосочетания «агрессивные пропагандистские усилия». Где и в каком виде такие усилия были обнаружены, авторы текста не сообщают. Когда задаешь им вопрос в лоб, отсылают к докладу группы экспертов отдела под названием East StratCom в международном ведомстве ЕС, собирающего данные о российской «дезинформации».

Но, судя по еженедельному «обзору дезинформации», который я оттуда получаю, весь анализ строится только на подборке критических оценок российских СМИ в отношении Евросоюза. Однако на такие оценки каждый имеет право. В свою очередь дезинформация — это конкретное искажение конкретного события. Но примеров таких искажений в обзорах не приводится вообще, тем более «агрессивных».

Любопытно будет узнать, как голосовали по «российско-китайскому» параграфу другие латвийские депутаты. Из-за особенностей дистанционного волеизъявления поименные списки голосования по каждой позиции появятся, скорее всего, только на следующей неделе. Эпидемия закончится, а что дальше? Как изменятся отношения США с Россией, Китаем и ЕС © AFP, Brendan Smialowski

Сейчас мы имеем в распоряжении только данные о голосовании по резолюции в целом. Ее поддержали 395 депутатов при 171 против и 128 воздержавшихся. Из 8 латвийских депутатов за резолюцию проголосовали 6: Америкс, Вайдере, Иябс, Калниете, Мелбарде и Ушаков. Против, вместе с подавляющим большинством группы консерваторов, проголосовал Зиле. Мой голос был в группе воздержавшихся. Отдельные конструктивные положения резолюции, которые можно было поддержать, не могут исправить наличие в ней ложки дегтя в виде голословных тупых обвинений в адрес России и Китая.