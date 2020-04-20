Журналист Иван Лизан на своей странице в соцсети Facebook рассуждает о применении в России и постсоветских странах китайского опыта по быстрому возведению инфекционных больниц в период эпидемии коронавируса

О строительстве новых инфекционных больниц.

Для русского человека ностальгия — это акт дезертирства в прошлое, а поклонение коллективному Западу — акт дезертирства в будущее.

У коллективного Запада сейчас всё очень плохо, никаких успехов у него нет. Зато у Китая успехи есть, поэтому направление дезертирства масс постепенно меняется с Запада на Восток.

При этом граждане упрямо не желают наблюдать за реальностью — в прошлом и будущем русскому человеку всегда комфортнее, чем в настоящем, которое редко соответствует идеалам о должном и справедливом. Коронавирус и «Шнобелевская премия» © REUTERS, Jadwiga Figula

К 2 февраля в Китае сдали в эксплуатацию возведённый за 10 дней временный госпиталь для больных коронавирусом. Все тогда восхищались, и действительно повод для этого был. Китайцы показали класс.

Теперь класс показали в Москве, где за месяц построили стационарную инфекционную больницу. О её строительстве власти задумались 5 марта, а 16 марта объект уже начали строить. 17 апреля его сдали в эксплуатацию, с 20 апреля в него начнут привозить инфицированных коронавирусом.

Оценит ли русский человек данную больницу (равно как 15 других, которые строит Минобороны, и 1 уже построенную) — неясно. История данной больницы — напоминание о том, что власть нужно не только ругать, но и хвалить. Особенно когда есть за что.

К слову, китайскому опыту последовала не только Москва, но и Нур-Султан с Ташкентом. В Казахстане быстровозводимый госпиталь начали строить с 4 апреля и сдадут в эксплуатацию к 25 апреля. В Узбекистане с 25 марта начали возводить мини-городки для изоляции вернувшихся в страну и 2 временных клиники вместимостью по 1000 человек в каждой.

И я рад за власти России, Казахстана и Узбекистана — они получают бесценный опыт и учатся в сжатые сроки реализовывать масштабные проекты.