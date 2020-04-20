Украинский экономист, эксперт Института Growford Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему украинские экономические власти так легкомысленно относятся к кризису

В Украине нет кризиса. Очевидно, но невероятно. Проявляется это в рейтингах абсолютно импотентной власти, не способной на генерацию даже примитивных смыслов.

Люди продолжают воспринимать нынешнюю власть как "честных идиотов". А они явно не "честные" и, кстати, не "идиоты", во всяком случае, когда речь заходит об их карманах.

Среди экономистов разных стран сейчас существует постоянный обмен информацией. Что я вижу из сообщений: красные глаза чиновников от недосыпания, напряженный поиск моделей выхода из кризиса. Разумеется, речь о чиновниках и политиках других стран. Арест генерала СБУ, обвал экономики, скорбные годовщины. Главные темы соцсетей с 13 по 17 апреля © Facebook, Олесь Бузина - Сообщество

Что мы видим в Украине? Посты чиновников и депутатов, на которых "масочки" подбираются под цвет глаз или под "луки", в то время как у миллионов украинцев нет денег, чтобы купить обычную медицинскую маску, которая стоит 20 гривен при себестоимости в копейки и ее еще попробуй достань.

Развращенные и разжиревшие "элиты" напоминают "патрициев" накануне варварского вторжения, с печатью вырождения на лицах. Так вот, пока посты людей при власти о "масочках" вызывают "лайки" и "ух ты" — кризиса в стране нет.

Он начнется лишь тогда, когда работа "честных идиотов" будет вызывать у людей "ярость благородную", которая "вскипает как волна". Да только поздно будет. К тому времени "честные идиоты" встанут на лыжи, которые сейчас активно "смазывают". И единственная надежда, что осенью на "лыжах" далеко не уедешь…