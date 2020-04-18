В Киеве из-за пожаров зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха. Он в несколько раз превышает допустимые нормы. Кроме того, столицу Украины накрыла песчаная буря, которая буквально парализовала мегаполис. Как реагировали украинцы в своих соцсетях на природный катаклизм — в обзоре Украина.ру

Системный аналитик Наталья Глоба описала ситуацию в Черниговской области. Фотографии выглядели апокалиптически: «Это фото не из Сахары. Это Черниговская область сегодня. Семеновка, что к северу от Чернигова. Вчерашняя пылевая буря подняла в воздух распаханные агрохолдингами тысячи гектаров грунта. В Украину приходят бесснежные зимы, высохшая земля становится подвижной, и при отсутствии преград легко выносится ветром. Это похлеще коронавируса, который показал человечеству, что выживание в условиях стихии требует государственного вмешательства, что либертарианская вера в волшебную силу свободного рынка — опасная чушь.

Бесконтрольное землепользование, отсутствие лесополос, многолетних насаждений на огромных пространствах превращает Украину в пустыню. Никакая финансовая мощь агрохолдингов не поможет им справиться с такой бедой. А что же наше государство? А оно живет иллюзиями прошлого века. По-прежнему считает, что собственность на землю абсолютна, и каждый может делать со своим наделом, что ему захочется. По-прежнему считает, что медицину нужно децентрализировать и сделать рыночной, и пусть инфекционные клиники сами зарабатывают себе на жизнь.

Принимает земельный закон в пользу крупного аграрного бизнеса, и продолжает либеральную реформу здравоохранения.

«Слуги народа» молоды, да умом слабы. Они исходят из представлений о мире, популярных лет 20-30 назад. Их невежество, помноженное на спесь и презрение к мнению несогласных, приведет всех нас к беде.

Когда сегодняшний пейзаж несчастного Семеновского района станет для Украины привычным, давайте не забудем всех депутатов, проголосовавших за рынок земли. Будем, как Арья, повторять фамилии этих недоделанных прогрессоров, помнить их поименно, до тех пор, пока они не заплатят сполна».



Политтехнолог Тарас Березовец также обвинил власти в непонимании ситуации: «Цитата дня. «Последние дни все мы чувствуем сильный смог в Киеве и Киевской области. По информации ГСЧС, этот смог в результате сожжения сухой травы и мусора на территории частных домохозяйств. Важно, что по данным ГСЧС, химический и радиологической угрозы такое явление не несет. Радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы и не превышает фоновых показателей». — Максим Степанов, министр здравоохранения Украины.

Интересно, они там в правительстве все идиоты или держат в идиотах всю страну? Г-н Степанов, так что, это «результат сожжения травы и мусора на территории частных домохозяйств» или это неточно? Как и то, что Степанов идиот, но это неточно. Как насчёт того, что Киев занял первое место в мире по загрязненности воздуха? И если Чернобыльская зона и парк Голосеевский это частное домохозяйство, то чьё? Степанов, жду указаний когда нужно будет сменить маску на противогаз».



Журналист Юрий Бутусов описал, как обстоят дела в Киеве и как власть реагирует на вызовы: «Киев полностью затянуло дымом пожаров, которые никто вовремя не смог потушить, карта загрязнения воздуха показывает максимальные значения — это не просто гарь, эта концентрация опасна для здоровья! Судя по фотографиям, дым идет идет со стороны Чернобыля и с Житомирской области, и с северных районов страны, где 12 дней продолжаются пожары, и даже сегодня, но задымление видно и в Голосеевском лесу, и в районе городской мусорной свалки в Подгорцах. Радиация в норме. Но дышать воздухом на улице нельзя, это опасно, нужны респираторы. Никто не хочет подавать голос. Ну хотя бы: граждане, в воздухе смог, пожалуйста, не открывайте окна, защищайте органы дыхания, обеспечивайте увлажнение воздуха в помещениях, сделайте влажную уборку, чтобы осаживать гарь, принимайте душ, пейте больше воды. А мы делаем все возможное, чтобы не допустить возобновление пожаров, тушим Подгорцы, Голосеево, Чернобыль, обстановка такая-то, предпринимаются такие-то меры. Пустота. Ведь комментировать проблемы — значит брать на себя ответственность! А зачем ее брать? Комментировать надо только успехи. Если договориться с олигархами, то телеканалы мочить не будут, значит рейтинг не упадет. А объяснять что-либо не надо. Иначе тебя начнут связывать с проблемами, а разве наша власть создана для решения проблем? Нет, она дарит хорошее настроение и уверенность в завтрашнем дне. Украинцы же такие — они и сами разберутся. И где маски найти и антисептики, и как заработать, и на тушение пожара деньги соберут, и в войне выстоят, и с гарью уж тем более, главное — не мешать. "Улыбаемся и машем, улыбаемся и машем…"



Бывший министр юстиции Елена Лукаш описала картину будущего: «Украина — страна где очень скоро можно будет снимать не художественные, а документальные фильмы-катастрофы. И продюсеры и актеры уже на месте».



Журналист Вячеслав Чечило также видит закономерности в напастях для Украины: «Украина движется назад, перебежками от одного п…ца к другому. При этом в ленту регулярно наведываются люди, чтобы рассказать мне, что я нагнетаю и не вижу позитивов. Надел масочку, плотно закрыл окна, выключил новости и начал вглядываться в позитивы. О! У соседа на обосранном голубями балконе висит флаг! Мы — патриоты, все у нас будет хорошо!»



Политтехнолог Павел Нусс резюмировал, что власть не способна адекватно отвечать на серьезные вызовы: «Пожар, который еще позавчера не без изнурительных усилий бригады спасателей и ДОЖДЯ удалось взять под контроль и практически потушить, вновь полыхает и подвергает опасности здоровье украинцев, и в этот раз основной кричной этого является исключительно безответственность и беспомощность власти, которая тупо дубля не отбивает, что делать, как действовать, как обезвредить возгорание/поджогов травы и лесов в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

Не знаю, трудно быть в чем-то уверенным сегодня, но я почему-то не завидую спасателям ГСЧС Украины, действия которых напрямую зависят от координации и решений этой некомпетентной власти. Большинство дисциплинированных украинцев в период карантина и без того лишены свежего воздуха, а тут еще душит невыносимый гари возобновившихся пожаров. P.S. Сегодня Киев занял первое место в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха».

