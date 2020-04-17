Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook утверждает, что поддерживать курс национальной валюты можно только за счет золотовалютных резервов Нацбанка, которые в случае полного расчета с иностранными владельцами ОВГЗ упадут на четверть

Очень скоро наша экономика начнет сыпаться, как карточный домик под ураганом.

Приведу пару фактов. Итак, что у нас происходит на финансовом рынке? Более двух месяцев Минфин не размещает своих ОВГЗ. Нет покупателей. А почему их нет? Никто не верит в устойчивость гривны и платежеспособность нашей казны.

Нацвалюта пока не рухнула по нескольким причинам. Первая — не побежали с рынка иностранные владельцы ОВГЗ. Купив год-два назад наши облигации по 19-20% доходности, они теперь пытаются перепродать их аборигенам по 22-23%. Однако никто не берет. «Шрамы на теле мировой экономики». Планета погрузилась в кризис © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

Чтобы предотвратить их сброс за бесценок с сопутствующей паникой и резким обвалом гривны, Совет НБУ разрешил Нацбанку выкупать ОВГЗ на вторичном рынке. И у кого, вы полагаете,э НБУ их станет выкупать? Естественно у зарубежных инвесторов. При этом будет потрачено около 5 млрд долларов наших ЗВР. Именно столько нужно будет после выкупа за гривну ОВГЗ отдать иностранцам, чтобы они комфортно и без потерь ушли с нашего рынка.

Как только это случится курс держать не станут. Да и не смогут. Почему? Продажу валюты на межбанке поддерживается за счет запасов, сделанных предприятиями — экспортерами в прошлом году. Но они иссякнут. И в условиях мирового кризиса пополнять их будет нечем. Так что эти обильные продажи валюты на межбанке скоро рухнут. Вопрос нескольких ближайших месяцев. По оптимистичному сценарию.

Значит, поддерживать курс можно только за счет ЗВР, которые в случае полного расчета с владельцами ОВГЗ похудеют на четверть. На наличном рынке курс гривны поддерживается продажами валюты гастарбайтерами, массово вернувшимися домой. Но и у них запасов хватит не надолго. Тем более, что, если им станет ясно, что в Европу на заработки скоро не вернуться, начнут тратить экономней.

Дефолт ДТЭК и остановка работы Павлоградугля со всеми смежниками, во-первых подтверждает мой тезис о скором дефиците валюты у экспортеров. Во-вторых о близящемся кризисе платежей в бюджет со стороны крупнейших налогоплательшиков страны.

Если за ДТЭК последуют и другие, то госбюджет наполнять будет нечем и некому. Следовательно, для его исполнения включат печатный станок. Механизм под такой сценарий уже готов. НБУ получило право выкупать у Минфина ОВГЗ под закрытие бюджетного дефицита. Выброс же на рынок не обеспеченных ничем украинских фантиков приведет к обвалу курса гривны неминуемо. Со всеми вытекающими…

И тут уже карантин перестанет быть мерой санитарной и станет сугубо полицейско-политической…