Журналист Иван Лизан на своей странице в соцсети Facebook провел сравнительный анализ удельного числа протестированных на коронавирус и выявленных случаев заражения на Украине, в Польше, Белоруссии и России

COVID-19 на Украине.

На Украине к 17 апреля провели 47096 тестов или 1077 тестов на 1 млн человек (из расчёта 43 млн человек). Данная оценка сайта worldometers.info представляется несколько неадекватной из-за явно завышенной численности населения. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 17 апреля

Однако даже если предложить, что на Украине постоянно проживают 35 млн человек, то тогда в стране к 17 апреля провели 1345 тестов на 1 млн человек, что 3,29 раза меньше, чем в Польше (там провели 169 тыс. тестов) или Белоруссии, где 9187 тестов на 1 млн человек (там провели 86 тыс. тестов) и, тем более России (1,718 млн тестов) с показателем в 11,7 тыс. тестов на 1 млн человек.

Поэтому РБ удалось перегнать Украину по количеству выявленных инфицированных из-за большего количества тестирований (ну и "тракторотерапии", однако вклад тестирования всё же решающий).

К слову, в ДНР с 13 марта по 16 апреля провели всего 700 тестов или 311 тестов на 1 млн человек (в 3,46 раза меньше по сравнению с 43-млн Украиной и в 4,32 раза меньше по сравнению с 35-млн Украиной). Впрочем, численность населения ДНР благодаря переписи известна и составляет 2,25 млн человек.

В ДНР к утру 17 апреля было выявлено 32 инфицированных COVID-19. В ЛНР 17 инфицированных.