Депутат Государственной Думы Российской Федерации Константин Затулин на странице института стран СНГ в соцсети Facebook сообщил, что в третьем и окончательном чтении принят закон об упрощенном приеме в российское гражданство

Закон об упрощенном приеме в российское гражданство принят окончательно.

С учетом действующего уведомительного порядка подтверждения отказа от иностранного гражданства исключается требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства. Закон принят в третьем, окончательном чтении. Госдума разрешила получать гражданство РФ без отказа от иностранного © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Одновременно исключается требование о пятилетнем сроке нахождения на территории Российской Федерации и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, если такие лица имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в состав СССР, и не получили гражданство этих государств.

Требование о пятилетнем сроке и подтверждении источника доходов не будет действовать и в отношении иностранных граждан, состоящих в браке с гражданином РФ, проживающим на территории России, и имеющим в этом браке общих детей, а также в отношении иностранных граждан, имеющих в России хотя бы одного родителя с российским гражданством.

Право на упрощенный прием в гражданство РФ при наличии вида на жительство, но без соблюдения установленного пятилетнего срока проживания в России предлагается предоставить гражданам Молдовы, Украины, Беларуси и Казахстана.