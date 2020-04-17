Политолог, эксперт аналитическо-консалтингового центра «Украинская фабрика мыслей» Юрий Гаврилечко на своей странице в соцсети Facebook заметил, что почти четверть всех случаев заражения коронавирусом приходится на медиков, а власти тем временем пытаются свалить вину на самих врачей

Украина — единственная страна в мире, которая закрывает больницы в период объявленной ВОЗ пандемии коронавируса. И это притом, что фактически четверть всех случаев коронавирусной болезни приходится на межработников. Очевидно, что «случайность» — это не то слово, которое можно использовать в данной ситуации.

При этом власти упорно пытаются свалить все на самих врачей. Особенно там, где соотношение заболевших медиков ко всем выявленным случаям болезни выше, чем в среднем по стране.

Так, например, в Винницкой области в начале этой недели 41% из 194 больных СOVID-19 — это медики. А вот главной причиной высокого уровня инфицирования именно медработников в Винницкой ОГА считают нарушение личной и производственной дисциплины.

Впрочем, такая позиция руководителя ОГА Владислава Скальского, который публично обвинил медиков в том, что мол, «сами виноваты», ничуть не помешала, а может, даже и помогла начальнику Департамента здравоохранения Людмине Грабович принять решение о закрытии опорных больниц. Отдать долги и плакать. Главное о новом госбюджете Украины © kmu.gov.ua

Как написала нардеп Оксана Билозир: "Из-за того, что Людмила Грабович тогда фактически единолично решила судьбу винничан, без собрания госпитального совета подав 10 опорных больниц, оставив 140 тыс. населения на северо-востоке области без опорной больницы, юго-запад с опорными больницами только на границе, лишив жителей Барского, Шаргородского, Крыжопольского районов и 4 районов северо-востока области в будущем возможности в рамках "золотого часа" таких важных для жизни шансов добраться до опорных больниц. Перераспределение маршрутов скорой помощи мог бы закончиться плачевно для многих ургентных пациентов Винницкой области".

В итоге бездействия Грабович врачи вынуждены ездить к пациентам с подозрением на COVID-19 без элементарных средств защиты, пишет Билозир. И это притом, что коронавирус Украину не застал внезапно, как Китай — у всех медчиновников было время подготовить свои регионы, и в первую очередь побеспокоиться о защите медиков и их условиях работы.

Безнаказанность кураторов медсферы на местах порождает вседозволенность и халатность, которые на фоне эпидемии могут привести к невосполнимым потерям. Если динамика сохранится, лечить будет некому.

Перефразируя известную сентенцию И.Сталина о том, что «у каждой ошибки есть имя и фамилия», относительно заражения медиков, коих у нас четверть от всех зафиксированных случаев заболевания коронавирусом, — у каждого виновного в инфицировании медиков есть имя, фамилия и должность в госадминистрациях! А вовсе не в районных больницах!