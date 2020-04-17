Директор российского Института новейших государств Алексей Мартынов на своей странице в соцсети Facebook отметил, что он оптимистично смотрит на будущие изменения в мире и не разделяет мнение некоторых экспертов о том, что пандемия навсегда изменила человечество

Больше половины жителей планеты вынужденно отказались от привычного образа жизни. По разным оценкам, около 4 млрд людей находятся сейчас на самоизоляции и обдумывают, резонно ли сегодня выйти из дома и заняться своими делами.

Все это откладывает отпечаток на коллективную психику мира. Не думаю, что это специально продумано, чтобы всех переломать, посадить по домам, закрыть в границах собственных государств. Отменить глобалистский проект — а это, по сути, отмена глобалистского проекта на базовом уровне. Коронавирус в Европе: православные готовятся отмечать Пасху дома, Великобритания продлила карантин, а в Польше — одноразовые маски по 2 евро © REUTERS, Kacper Pempel

Дальше последует разрушение глобальных связей, разрушения глобальной экономики с разнообразными кооперационными связями, глобального сознания и международных организаций, которые как бы над правительствами стоят.

С другой стороны — это усиление суверенитетов, ужесточение режимов, отказ от многих демократических завоеваний. Это такое движение в сторону диктаторских управлений. Можно по-разному к этому относиться, но я оптимистично смотрю на вещи и не разделяю мнение некоторых экспертов о том, что пандемия навсегда изменила человечество, и все будут жить по-новому.

В мире, который представляет из себя что-то среднее между антиутопиями Оруэлла и Хаксли. Мне кажется, что эпидемия закончится к лету, к концу лета люди просто забудут об этом, а к Новому году не вспомнят и в анекдотах.