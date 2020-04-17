Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что отток трудовых мигрантов из мегаполисов в Казахстане положительно сказался на криминогенной обстановке, а в Италии наблюдаются противоположные тенденции

В Алма-Ате и Астане в Казахстане регистрируется резкое снижение криминогенной обстановки. Количество квартирных краж упало в 8 раз, карманных краж в 3, драки, поножовщина и пьяные конфликты снизились почти в 20 раз.

Полиция связывает это с оттоком мигрантов из провинции, которые "испугались" карантина и разъехались по местам проживания. В целом жесткий карантин помогает уменьшить преступность, как оказалось. Такие же сведения были и из карантинного Китая, хотя там статистике верить просто невозможно, даже статистике относительно свободного Гонконга. Уралов: В России из-за эпидемии застряли около 5 миллионов трудовых мигрантов © Семен Уралов

А вот в Европе подобные сведения не приходят. Полицейские службы сообщают, что криминальная хроника не ослабевает. Об уровне поддержания карантина, например, в Италии говорит интересный факт: трое грабителей напали на 52-летнего Бруно Доноваро на улице и попытались отнять портфель.

Как видно из комментариев в итальянской интернет-газете, нападавшие были мигранты. Курьезно, конечно, что бандитам не повезло — они напали на известного спортсмена, который их чуть ли не искалечил, молодец сеньор Доноваро.

Но… что делают на улицах карантинного города спортсмены с портфелями и как допускают карабинеры, чтобы бандиты тройками разгуливали по карантинному городу? Вообще-то такой карантин одним словом можно назвать "бардак".