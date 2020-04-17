Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook подчеркнул, что если проблему оставшихся без работы мигрантов пустить на самотёк – это неизбежно приведет к всплеску этнической преступности

Брошенные граждане. На фоне запретов, границ, самоизоляций и пропусков совершенно потерялась тема трудовых мигрантов.

По подсчётам, в России таковых до 5 миллионов человек. Также актуальна эта проблема для Казахстана, но в гораздо меньшей степени. Причём сосредоточены мигранты как раз в крупных городах, которые в условиях эпидемии превращаются в ловушки.

Надеяться на помощь своей республики мигранту бессмысленно — у национальных правительств нет ни средств, ни желания, ни воли. Теоретически, только Азербайджан располагает средствами, чтобы эвакуировать своих граждан.

Что делать этой армии бесправных и безработных людей, вообще непонятно. Карантин в Кишиневе: богатые изолировались в машинах и подпольных ресторанах, бедные - толпятся в транспорте © Войтенко Мирослав

Если пустить ситуацию на самотёк — ничего, кроме всплеска, преступности ждать не придется. Конечно же, уйдет в бытовой криминал меньшинство. Но в условиях перенапряженной правоохранительной системы даже 1% будет достаточно.

Просматриваются три модели:

— для тех, кто хочет вернуться в свою республику, необходимо формировать ж/д составы, следующие без остановок и пересекающие границы по "зеленому коридору";

— из тех, кто остаётся в России, придётся формировать трудовые армии и отправлять на работу подальше от крупных городов. Понятно, что о рыночной оплате труда речи идти не будет. Такие мигранты станут рабочей силой "за еду". Сельскохозяйственные работы и возведение инфраструктуры — вот сфера приложения усилий для трудового мигранта, от которого отказалась собственная республика;

— те, кто накопил достаточные запасы, будут пережидать эпидемию наравне со всеми.

Сегодня такие сценарии могут звучать цинично, но если не начать заниматься проблемой уже сейчас, то завтра придётся ликвидировать последствия. Чем сильнее будет экономическая депрессия, тем выше вероятность конфликтов между местным населением и мигрантами на почве безработицы и бытового криминала.

Вопрос, где брать средства, не стоит — в фондах и банках ЕАЭС финансовые резервуары полны.