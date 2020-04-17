Друзья, а что там Австралия с Албанией, помогают нам как-то с тушением пожаров? Мы ж туда вроде спасателей отправляли и деньги. Может, Европа с США нам что-то экстренное предложили по этому случаю?
И где ж внешнее управление в тяжёлую минуту? Или оно нужно, только когда надо выкачивать из страны деньги и расставлять свои кадры?
Заканчивайте уже с этой позорной х…й и дешевым пиаром, нет вокруг никого, кроме нас самих. Все нужно восстанавливать и строить самим, без глупых интеграций, союзов, блоков, хартий и ассоциаций.