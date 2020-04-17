Юрист Андрей Портнов на своей странице в соцсети Facebook заявил, что ни одна из западных стран, которым Украина оказывала помощь, не ответила ей взаимностью даже во время катастроф, а потому всегда нужно рассчитывать только на свои силы

В Чернобыльской зоне из-за пыльной бури снова вспыхнул пожар © REUTERS, ANI

И где ж внешнее управление в тяжёлую минуту? Или оно нужно, только когда надо выкачивать из страны деньги и расставлять свои кадры?

Заканчивайте уже с этой позорной х…й и дешевым пиаром, нет вокруг никого, кроме нас самих. Все нужно восстанавливать и строить самим, без глупых интеграций, союзов, блоков, хартий и ассоциаций.