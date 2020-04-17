Украинский журналист, социолог, активист правозащитного движения Андрей Манчук на своей странице в Facebook пояснил, почему Зеленский во время эпидемии не обратился за помощью к кубинским врачам

Многие удивились, что Зеленский не стал просить медицинской помощи у кубинцев — несмотря на готовность Гаваны и просьбы черновицкого мэра.

Вдумайтесь — шесть лет, с 2014 года, Украина не имеет на Кубе посла, фактически понизив уровень дипломатических отношений. Рар сказал, как в Германии отнеслись к тому, что Россия, Китай и Куба помогли Италии © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Не потому, что кубинцы сделали нам что-то плохое — они виноваты лишь в том, что двадцать лет бесплатно лечили детей-чернобыльцев — а для того, чтобы угодить Большому Белому Господину, который сейчас не может помочь даже себе.

Благодаря Ассанжу мы знаем, что любое украинско-кубинское сотрудничество вызывало в американском посольстве огромное раздражение. А после Майдана оно стало в принципе невозможным.