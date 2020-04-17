Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook отследил основные политические тенденции на Украине за прошедшую неделю

Украина. Киев. Чернобыль, эпидемия и удар по Майдану. Здесь Страстная неделя выдалась очень трудной. В городе ужасающая ситуация с воздухом, Киев официально вышел в мировые рекордсмены по концентрации угарного газа в воздухе. Несколько фактов совпали. Весенние пожары. В том числе в чернобыльской зоне. Их почти не тушат, потому что система МЧС развалена после 2014 года. И очень сильный ветер, почти буря, несет всю гарь из чернобыльской зоны в Киев. Всем рекомендуют закрыть все окна. И желательно не дышать.

Транспортный коллапс. Метро в Киеве закрыто. Сейчас ввели проверку температуры на въездах в город. Огромные пробки. При этом термометры в общем не работают, видимо, закуплены бракованные. Большинству в основном показывают 34 градуса. Утечка совещания из мэрии, — там знают, что термометры не работают, но решили ввести эти посты в надежде, что огромные пробки из-за термометров просто отпугнут многих, и они не поедут на работу в Киев. Западные СМИ: дают советы Украине, жалуются на её упрямство и восхищаются Кличко © AFP, Sergei SUPINSKY

Эпидемия. Киев и западные области в огне эпидемии. В Киеве в день более 600 случаев. При этом население Киева в 5 примерно раз сейчас меньше Москвы. И так как экономика разорена, наука и медицина почти уничтожены, США и ЕС не помогают, — то тестов то очень мало. То есть, видимо, реальное число заболевших намного больше. Поэтому власти идут на такие жесткие меры.

В политике позитив. Состоялся обмен пленными. Ну как пленными, — они все гражданские. В общем, обменялись арестованными гражданскими. Но главная политическая новость — судом арестована Татьяна Черновол, одна из самых известных ультрас Майдана. Стала, по сути, символом Майдана. Была даже в правительстве. Она арестована по обвинению в соучастии в умышленном убийстве. Имеется в виду убийство сотрудника "Партии регионов" в Киеве во времена Майдана, когда сожгли офис Партии Регионов. Правда, меру пресечения ей за убийство выбрали домашний арест.

Но многие надеются, что это дело станет началом расследования других многочисленных дел по убийствам противников Майдана активистами Майдана — ультранационалистами и неонаци. Так Зеленский пытается обуздать и напугать ту армию ультранационалистов, активистов Майдана, которая постоянно ему угрожает и не дает проводить ту политику, которую он хотел бы. Возможно, наконец начнется расследование расстрела на Майдане. Тогда сядут Парубий, Турчинов, Пашинский, — главные лидеры постайданного правительства.