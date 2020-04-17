Украинский экономист, эксперт Института Growford Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook рассказал, что для выхода из глубокого карантинного кризиса украинскому Кабмину нужно принимать меры, сравнимые с «Новым курсом Рузвельта» в годы Великой депрессии

Во главе угла государственной политики, на вершине ее приоритетов должно стоять решение нескольких задач: спасение жизней людей; компенсация дефицита социальной активности населения и дефицита экономической активности бизнеса.

Для этих целей государство должно обладать специальным антикризисным, национальным, резервным фондом, который в некоторых случаях может подменять классическое бюджетирование.

Сегодня в Украине есть несколько источников его наполнения: реструктуризация внутренних и внешних государственных долгов (примерно 250 млрд гривен), плановая эмиссия НБУ (до 100 млрд гривен), а также выпуск целевых антикоронавирусных облигаций (до 50 млрд гривен), которые может выкупить большей бизнес. Сюда следует добавить и льготный антикоронавирусный займ МВФ на $2 млрд, который предоставляется на льготных условиях, без предварительных требований и даже на фоне реструктуризации долгов.

Украина вполне может сформировать до конца лета свой специальный фонд на 450 млрд гривен, что составляет более 40% плановой доходной части годового государственного бюджета и более 10% планового номинального ВВП, то есть по своим параметрам соответствует наиболее эффективным пакетам амортизации кризиса, сформированным в других странах — также около 10% ВВП.

Возникает вопрос и о направлениях использования этих ресурсов. Наиболее реальны и эффективны следующие каналы применения антикризисных средств.

Во-первых, разовая помощь наиболее незащищенным слоям населения, например, выплата "лишней" пенсии и стипендий, а также единоразового безусловного базового дохода в размере средней зарплаты на одно домохозяйство, где один и более кормильцев не получают зарплату в связи с карантином.

Во-вторых, предоставление возвратной помощи и кредитов, по которым государство полностью компенсирует процентную ставку, в первую очередь — на выплату заработной платы в компаниях, перешедших в режим вынужденного простоя (в размере не менее 1/3 фонда оплаты труда). «Крупные заводы у нас уничтожены». Что происходит с промышленностью на Украине © РИА Новости, Владимир Акимов | Перейти в фотобанк

В-третьих — пакет фискальных льгот: на период карантина отмена подоходного налога и ЕСВ для компаний, которые утратили доход, но продолжают выплачивать зарплату сотрудникам и не сокращают персонал. Снижение до 0-5% ставки НДС на социальные товары и услуги, для минимизации темпов роста цен на них. Максимальное сокращение налогов на труд после кризиса для сохранения рабочих мест. Введение моратория на рост базовых тарифов для населения и усиление работы Антимонопольного комитета по ограничению роста цен естественных и государственных монополий.

Как показал новый экономический курс Рузвельта во времена Великой депрессии, пакет мер государства в том числе должен состоять из антитрестовского законодательства и нового трудового нормативного регулирования, защищающего права наемных работников (закон Вагнера).

Ну а пока наше правительство утвердило пакет мер по поддержке экономики на 60 млрд гривен, то есть в размере примерно 1,5% ВВП, что ставит нас по глубине антикризисного реагирования на один уровень с Албанией. Как показывает практика, ослы есть не только в этой балканской стране. Правительство как составная часть проблемы — к этому нам не привыкать.