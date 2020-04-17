Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook заметил, что сосредоточение очагов заболевания в крупных городских агломерациях позволит Трампу постепенно выводить остальные регионы из-под действия карантинных ограничений

В США, наиболее страдающей от коронавируса стране в мире, чьи огромные размеры и высокий уровень урбанизации затрудняет проведение карантинных мероприятий, все-таки прослеживаются позитивные тенденции.

Прежде всего, половина инфицированных сосредоточена в Нью-Йоркском регионе (Нью-Йорк — 224 тыс., Нью-Джерси — 75, Коннектикут — 16, Массачусетс — 32, Пенсильвания — 28, всего 375 тыс. инфицированных из 676 тыс. по всей стране). Также показатели смертности самые высокие в этом регионе: 20,4 тыс. из 33 тыс. по стране. Спецназ армии США готовится к эвакуации Белого дома из Вашингтона — СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Учитывая, что туристические центры Калифорния, Флорида, Луизиана и Мичиган — это еще 100 тысяч инфицированных (4.5 тыс. погибших), то на 41 оставшийся штат приходится около 200 тыс. инфицированных и около 9 тысяч погибших — весьма обнадеживающая статистика.

Таким образом, США в принципе могли кластеризировать карантин в стране, и во многих штатах постепенно возвращаться к нормальной жизни. По всей видимости, это и собирается делать Трамп, когда заявляет, что страна готова к поэтапному открытию.

Надеюсь, Трамп на посту президента не потерял хватки гениального кризис-менеджера и проведет этот кейс так же виртуозно, как и спасение своих бизнес-кейсов в тяжелые времена банкротства.