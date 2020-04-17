Председатель аналитического центра «Инполит» Сергей Быков на своей странице в соцсети Facebook подчеркивает, что уровень безработицы в стране достиг 15% - самого высокого показателя за всю историю Украины

У людей заканчиваются деньги, а безработица растет каждый день.

Торгово-промышленная палата оценивает, что без работы уже остались 2,5—2,8 млн человек. Это около 15% — самый высокий показатель в истории страны. Коронавирус и «Украина без украинцев». Власть понимает, что «Титаник» экономики идёт ко дну © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Второй вызов — надвигающийся всемирный продовольственный кризис.

Мы можем оказаться в ситуации, когда на майские люди будут как бобры грызть корни деревьев, а не жарить шашлыки. В буквальном смысле слова.

Сейчас нужно не о микробизнесе думать, а как подготовить госрезерв, чтобы людям раздавать продуктовые наборы.

Можно, конечно, раздать людям по сто или тысяче гривен. Но какой в этом толк, если к вечеру за буханку хлеба придется отдать 100 грн вместо 20?

Делай-те!