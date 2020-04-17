Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook написал, что основным мотивом для недопущения федеративного переустройства страны является нежелание постмайданных политиков упускать властную и экономическую монополию

Политическая гармония.

Я понимаю, почему федерализация пугает майданные власти. Потому, что неизбежно наказание за преступления госпереворота, развал страны, разворовывание бюджета.

Федерализация не надуманная вещь. Там должны быть объективные условия. Они у нас существуют. Считаю, что в этой Украине в рамках унитарного государства Донбасс и Галичина просто не сойдутся. Это невозможно. Разные герои, разная культура, разная вера, разные обычаи и т.д., и т.д.

Ничего страшного. Такие государства существуют. Просто им нужно дать возможность в рамках федерации реализовывать свои особенности. А жить в одном государстве можно. У вас русский язык, а у нас украинска мова. Пожалуйста, никто не запрещает. Это просто ваши особенности. В Закарпатье венгерский? Пожалуйста. "У картишек нет братишек". Зеленский раздал вотчины, но согласятся ли на это местные элиты, большой вопрос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Единственное, что должно быть общим, это недопустимость героев, разжигающих национальную ненависть. Это табу общее. Есть и другие общие вещи, скажем единый для всех как общий украинский язык. Параллельно тот язык, который использует большинство местного населения.

Почему сегодня не идут в федерацию? Потому что глупые. А во-вторых, не глупые. Глупые потому, что не понимают, что в этом спасение. А умные, что понимают сегодня деньги в центре. Взяли и забрали все деньги у местных органов самоуправления и всё. При федеральном попробуй забери. Там другие механизмы защиты. А сейчас легче обворовывать. Легче принимать преступные, неграмотные решения монобольшинством. Договорились и проголосовали. Они же не слуга, а рабы и не народа.

При федеративном государстве сложно договариваться. Но это позволяет принять решение более устойчивое. Главная фишка федерации. Каждый регион защищает свои интересы, а в целом защищают интересы страны. Так возникает политическая гармония.