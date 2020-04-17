Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов на своей странице в Facebook заметил, что динамика распространения коронавируса среди медиков приближается к критической точке, которая может повлечь за собой фактическую остановку работы большинства больниц

Во время пандемии коронавируса заболели и умерли множество врачей. Мы это видели на примере Китая, США, Италии и других стран мира.

К сожалению, эта тенденция теперь пришла и в нашу страну. Практически каждый день официально заражаются около 100 врачей, а это около четверти от всех официально заболевших украинцев. Динамика распространения вируса среди медиков приближается к критической точке, которая может повлечь за собой фактическую остановку работы большинства медицинских учреждений.

В Винницкой и других областях закрываются даже опорные больницы! Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 16 апреля

Это говорит, прежде всего, о некомпетентности и нерасторопности руководителей местных администраций. К большому сожалению, чиновники не смогли обеспечить врачей даже элементарными средствами защиты!

А ведь пандемия не нагрянула в Украину внезапно, и на подготовку было минимум 2-2,5 месяца.

В Винницкой области около 40% заболевших — медики. Глава Винницкой ОГА Владислав Скальский не постеснялся обвинить в этом самих докторов, которые якобы, «не придерживались производственной дисциплины»!

Ещё в феврале депутаты обращались к Скальскому с убедительной просьбой уволить начальника департамента здравоохранения Людмилу Грабович, которая явно не справлялась со своими обязанностями. Но увы, губернатор проигнорировал это обращение.

В создавшейся критической ситуации необходимо принимать жёсткие кадровые решения по увольнению некомпетентных медицинских чиновников. Это нужно делать не только в Винницкой области, но и, например, в г. Киеве где медицину курирует подозреваемый в получении взятки Николай Поворозник.

Если оперативно не навести порядок с медицинскими чиновниками, то лечить нас скоро будет уже некому! И виноваты в этой ситуации отнюдь не рядовые врачи, которые, в отличие от чиновников, выполняют свою работу самоотверженно и добросовестно.