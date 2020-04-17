Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook отмечает, что с новыми громкими заявлениями о якобы виновности КНР в распространении пандемии коронавируса выступают те же силы, которые не раз были пойманы на сознательной лжи и провокациях мирового масштаба

США развивают свои обвинения в адрес Китая о виновности в эпидемии. Разведсообщество США через Фокс-ТВ сделало вброс с обвинениями Китая. По их мнению, якобы вирус Covid-19 возник в биолаборатории в Ухани, и там же заболел первый человек. Якобы правительство Китая не хотело специально создавать такой вирус, но не смогли контролировать ситуацию, и специально скрывали долго информацию об этом. В общем, Китай не ИГИЛ, но виновен. Правда это или нет?

1. Ссылка идет на источники, которые поверить невозможно. Никаких фактов, которые можно проверить, они как всегда, не приводят.

2. Обвиняют Китай те же самые организации, которые на глазах у всего мира лгали об оружии массового поражения в Ираке, — чтобы оправдать свою агрессию против этой страны. Associated Press выяснила, что США не справятся с новой вспышкой COVID-19 © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

3. Обвиняют Китай те же самые организации, которые активно поддерживают джихадистов и военных преступников в Сирии. Только сегодня группа бывших боевиков бежала там из американского лагеря и рассказала об этом.

4. Обвиняют Китай те же самые организации, которые организовали государственный переворот 2014 года и курируют там политику террора и военных преступлений.

5. Обвиняют Китай те же самые организации, которые де-факто вышли из под контроля президента США, проводят собственную, не контролируемую никем политику.

6. Обвиняют Китай те же самые организации, которые де-факто участвуют в заговоре против Трампа, организовывали незаконную прослушку его штаба, участвовали в фабрикации очевидно фальсифицированного "русского досье Трампа " Кристофила Стила.

7. Обвиняют Китай те же самые организации, которые уже несколько лет активно фальсифицируют расследование о сбитом малайзийском самолете и отравлении Скрипалей.

8. Обвиняют Китай те же самые организации, которые ведут гибридную войну против России с целью смены режима.

9. Обвиняют Китай те же самые организации, про которых Сноуден и другие бежавшие из этой системы люди многократно рассказывали, о том, что они систематически нарушают законы разных стран и готовы на совершение преступлений.

По сути, речь идет о преступных организациях, вышедших из под демократического контроля. А вы сами решайте, верить им или нет.