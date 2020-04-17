Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал решение Печерского районного суда Киева о домашнем аресте Черновол, обвиняемой в поджоге в 2014 году офиса "Партии регионов", в результате которого погиб человек

В Украине после госпереворота стало как-то не в тренде арестовывать за убийство.

Печерский районный суд Киева, присудил некой Черновол круглосуточный домашний арест по подозрению в умышленном убийстве. Стыд и позор такому решению суда. Домашний арест за захват здания, поджог и причастность к убийству!

Черновол — это позор страны, она успела прославиться многими «делами». Еще на заре двухтысячных она приковала себя наручниками к рельсам железной дороги в Киеве. С ней это сделали несколько членов УНСО, в которой Татьяна состояла.

В 2013 году Черновол и ряд активистов атаковали Киевсовет. Татьяна забралась выше всех — через крышу влезла на карниз сессионного зала и просидела там несколько часов, пока ее не сняли сотрудники МЧС.

В ноябре 2013 года Черновол разбила стекло и проникла в микроавтобус СБУ. Это спровоцировало столкновения между митингующими и беркутовцами. Монтян: Дело против Черновол — это чистый пиар

А в первых числах декабря она возглавила группу лиц, которые захватили Киевскую городскую администрацию. По ее словам, участника необходимо здание на Крещатике, 36 — чтобы «погреться, поспать, сходить в туалет».

18 января 2014 года нацисты, которых возглавила Черновол, разгромили и подожгли офис Партии регионов на улице Липской в Киеве. В результате штурма здания погиб компьютерный инженер Владимир Захаров.

19 марта 2014 года вооруженные люди, представившиеся сотрудниками Черновол, напали на офис Государственной архитектурно-строительной инспекции. Они взяли в плен двоих айтишников, вынесли из здания документы и ценности. Сама же активистка в тот момент называла себя главой Антикоррупционного штаба.

В октябре 2014 года во волне победы Евромайдана Татьяна Черновол избралась депутатом от партии войны. Яценюк, возглавлявший политсилу, включил ее в список под номером пять.

Была замешана в многих коррупционных схемах.

Своих соратников Татьяна Черновол защищала отчаянно. В 2016 году Черновол в Раде расцарапала лицо депутату Безбаху. Во время обсуждения законопроекта о поправках в УПК об отчуждении имущества до решения суда внефракционный депутат Яков Безбах сделал возмущенный выкрик с места. После этого Черновол подошла к нему и атковала.

Суд обязан был выбрать более строгую меру за ее деяния!