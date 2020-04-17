Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook заметил, что украинская элита применяет законы исключительно в своих интересах – это неизбежно приводит к протестам, социальным взрывам и обнищанию большей части населения

Планка уровня инфляции сегодня уперлась в порог нищеты украинцев.

Экономисты подтвердят, когда ослабевает гривна по отношению к доллару или евро, то должен увеличиваться экспорт, снижаться дефицит бюджета и соответственно ускоряться экономический рост. Это также позволяет понижать или поддерживать уровни госдолга, но никак не наращивать его объемы. Да, это макроэкономика, несмотря на карантин и коронакризис.

А что мы видим в реальной жизни? Видим, как сегодня планка уровня инфляции уперлась в порог нищеты людей. Так и хочется спросить Шмыгаля, а вообще министры в теме, компетенции им хватает? Ведь многие проекты по господдержке в условиях карантина, о которых они говорят во время различных ток-шоу, но не спешат выполнять, честное слово, выглядят странно и как-то подозрительно. Погребинский: Зеленскому нужно будет срочно бежать из страны в случае срыва сделки с МВФ © Владимир Трефилов

Господа, попытайтесь другими мерами (не монетарными и не через Нацбанк) действовать на экономику и украинские рынки. Может быть, хоть так у вас что-то получится. И, безусловно, очень интересно, сколько к концу 2020 года вам удастся сохранить коммерческих банков и предприятий реального сектора?

Вопрос не случаен, тут всё просто — наглые и малообразованные новые лица в политике быстро стали навязывать нам свои принципы и мораль. А мы что, а мы боимся, боимся ответить и навести порядок. Мы нерешительны. Почему? А вдруг вой поднимется. А вдруг скажут, что это наступление на неолиберальные принципы и свободу слова. А вдруг ударят по голове.

У меня сразу напрашивается вопрос, это дальше терпеть? И эта проблема во стократ страшнее коронавируса из-за того, что это уже тенденция в украинском обществе. А, как известно, все реформы реакционны — если деградирует и рушится гражданин. Особенно когда украинская элита применяет законы исключительно в своих интересах — это неизбежно приводит к протестам, социальным взрывам и обнищанию большей части населения. Поэтому Украина до сих пор страна майданов и мечты об абсолютной справедливости.