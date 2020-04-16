Украинский политолог Алексей Якубин на своей странице в соцсети Facebook предположил, что успешный обмен пленными в период карантина и эпидемии может свидетельствовать о серьезном настрое Владимира Зеленского на достижение прогресса в переговорах в рамках Нормандского формата

Не о к-вирусе.

Хорошая новость для Чистого четверга. И не только. Сегодня проходит взаимный обмен удерживаемых лиц. 20 человек вернутся домой. Перед самой Пасхой по восточному обряду. Это уже третий большой обмен за каденцию президента Владимира Зеленского. И это уже сложно назвать случайностью — это стратегия. Сознательный выбор. Стратегический гуманизм.

Британский военный историк Лиддл Гарт проводил различие между стратегией и большой стратегией. Просто стратегия — это план военных действий, а большая стратегия принимает в расчет более широкие (например, благо всего народа) и более долгосрочные гуманитарные и социальные цели. Например, у Наполеона в таком ракурсе хорошо получалось со стратегией, но не очень с большой стратегией. А вот у президента США Рузвельта было по-другому. И это о смене приоритетов по отношению к жизни наших граждан. Когда каждый человек — это и есть та самая Патриа/Рatria — Отчизна. Олейник: Нужен мир в Донбассе, чтобы не радоваться очередному обмену пленными © РИА Новости, Александр Натрускин

Развитие страны начинается с признания ценности каждого гражданина. И наоборот. Вспомним, как Израиль за каждого своего гражданина/солдата готов отдать буквально сотни и сотни людей, признанных израильскими судами террористами и преступниками. И это было и в 80-е годы, и в наши дни. Это стратегический принцип.

В нашем случае обмен проходит ещё и в условиях пандемии, глобальных экономических катаклизмов. Но проходит. И это тот гуманитарный трек, о котором говорилось на встрече в Нормандском формате в прошлом году.

Что это значит для мирного процесса по Донбассу на весну 2020? Этот обмен — ещё одна "спица в колесе" достижения мира на Донбассе, а президент не один раз подчеркивал приоритетность этого направления для себя. Думаю, что это также задел на будущее — по следующим обменам с РФ и на тему Крыма. Более того, в скором будущем планируется участие в этих процессах Красного креста для ускорения самого процесса и идентификации людей на тех территориях. А ещё с этим обменом мы можем говорить, что мирный процесс идёт. За гуманитарным треком последуют и другие. Это создаст почву для подготовки следующей встречи в Нормандском формате. И это часть нашей большой стратегии.