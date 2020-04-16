Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник на своей странице в соцсети Facebook пояснил, что 4 человека из списка на обмен предпочли остаться на украинской территории и омбудсмены ЛНР и ДНР подтвердили их добровольное решение

Обмены и в ДНР и в ЛНР завершены. В Донбассе начался обмен пленными © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

4 человека из списка на обмен предпочли остаться на украинской территории. Они объяснили это тем, что у них там семьи и родные. В их добровольном отказе от передачи убедились омбудсмены ЛНР и ДНР.

В итоге обмен произошёл по формуле 20 на 14. Все удерживаемые возвратившиеся на Родину прошли медицинский скрининг и первичный осмотр.

На ближайшие 14 дней все 14 человек, переданные республикам, будут направлены на карантин. За это время они пройдут углубленный медицинский осмотр и получат помощь, которая будет необходима каждому.