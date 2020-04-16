Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что, даже выполнив все требования МВФ и получив кредитный транш в размере до $2 млрд, президенту будет почти невозможно спасти украинскую экономику

Коронакризис и МВФ подталкивают В. Зеленского вступить в схватку с олигархатом.

Теперь В. Зеленскому неизбежно предстоит вступить в схватку с олигархатом, иначе не получится. Причем в тяжелейших условиях коронакризиса предстоит выбирать одно из двух:

— либо разрушать монопольно-олигархические устои и заново строить конкурентную экономику, чтобы как минимум досыта накормить злых и безработных украинцев;

— либо гасить пламя голодных бунтов и договариваться с радикально настроенными «активистами».

А познакомившись с отдельными олигархами еще в лихие 90-е, знаю, что это очень изобретательные, жестокие и умные люди. Дай Бог, чтобы президенту удалось хотя бы расшатать эти зацементированные политические и экономические устои и выйти на путь цивилизованного развития. Украина: есть ли жизнь без МВФ? © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Но если без эмоций, а с холодным разумом честно признать, что уже идет распад Украины, так что делать? И помощи ждать неоткуда. Даже выполнив все требования МВФ, в лучшем случае в конце мая — начале июня сможем получить кредитный транш лишь в размере до 2 млрд долл. США. Ну это капля в море по сравнению с тем, что нужно для спасения украинской экономики.

И если Рада, например, не хочет совместно с депутатской группой И. Коломойского срочно принимать соответствующие текущей ситуации законы Украины, тогда предлагаю срочно собирать «Круглый стол» с широким представительством национальных элит. И главное — готовить проект резолюции этой встречи с замораживанием процесса раскола. Хотя остановить этот процесс будет очень трудно.

Стало известно, что на этой неделе прошла встреча И. Коломойского с Ю. Тимошенко, которая вчера, 15 апреля, принесла В. Зеленскому письмо с требованием не подписывать закон о продаже земли, заявив: «Я хочу сейчас прямо обратиться к Зеленскому: если вы подпишете закон о продаже сельскохозяйственной земли и не наложите вето, вы совершите преступление, у которого не будет срока давности, и рано или поздно вы будете отвечать за это по Уголовному кодексу».

Итак, чьи угрозы окажутся сильнее, чем сам коронавирус?