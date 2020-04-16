Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook предположил, как различные государства будут выходить из кризиса, связанного с пандемией коронавируса

Самое интересное произойдет после карантина, в ближайшее время всем будет несладко. Карантин ужесточили: Киев обнесли блокпостами, будут проверять машины и людей © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Глобальная либеральная экономическая модель неизбежно "схлопнется" по причине ее системного кризиса, из которого все будут выходить по-своему и с разной скоростью.

Мы будем наблюдать постепенное разложение мира на региональные экономики, более самостоятельные и мобилизационные. Тот, кто вовремя не сориентируется, цепляясь за старые экономические рецепты, попадет в лапы глобальных спекулянтов.

Пандемия коронавируса больно ударит по экономике небольших стран, которые жили в основном за счет трудовой миграции, как страны Балтии, например. Они давно потеряли собственное производство и попытались вписаться в мировое разделение труда, растворив своих граждан в чужих экономиках.