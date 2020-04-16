Депутат Верховной Рады, бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин на своей странице в соцсети Facebook заявил, что убийство Олеся Бузины было частью системного плана заговорщиков, захвативших власть в Киеве после госпереворота, по зачистке политического поля страны путём организации массовых репрессий

Прошло пять лет со дня убийства Олеся Бузины, а воз, как говорится, и ныне там. Дело никак не продвигается. Оно находится на том же уровне, что и несколько лет назад. Ничего нового: расследование дела в отношении организаторов и заказчиков не проводится, судебный процесс в отношении исполнителей блокируется.

Власть делает все, чтобы убийцы Олеся Бузины не понесли заслуженного наказания. К сожалению, президент Зеленский последовательно продолжает политику Порошенко, а это означает, что ни исполнители, ни заказчики, ни организаторы убийства Олеся не будут наказаны.

Есть достаточно доказательств тому, что убийство Олеся Бузины было совершено по приказу и в интересах украинской власти. Заговорщики, захватившие власть в Киеве, зачищали политическое поле страны путём организации массовых репрессий. Они умышленно создавали в обществе атмосферу страха и безысходности для того, чтобы выдавить часть потенциальных оппозиционеров за границу, другую часть отправить за решетку по сфабрикованным обвинениям, а тех, кто не сбежал и не сел в тюрьму, просто уничтожали физически. Олесь был из их числа. Его казнили так же, как и Олега Калашникова, — цинично среди белого дня. А потом ещё полтора десятка регионалов при очень странных обстоятельствах покончили с собой. Показательная казнь под «крышей» спецслужб. 5 лет, как убили Олеся Бузину © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Я публично обратился к президенту Зеленскому по делу Бузины. И сделал это в сессионном зале Рады во время заседания парламента с участием президента. Я обратил внимание гаранта Конституции на допущенные по делу нарушения и попросил президента осуществить личный приём мамы Олеся — Валентины Павловны. Я надеялся, что президент проявит милосердие к маме, потерявшей единственного сына, и возьмёт на контроль эту ситуацию. К сожалению, Зеленский проигнорировал мое обращение, дав тем самым обществу сигнал о том, что власть не собирается искать и привлекать убийц к уголовной ответственности.

К сожалению, приходится констатировать: новая Генпрокуратура и новый генпрокурор бездействуют, что неудивительно, учитывая реакцию президента на мое обращение. Новая власть является продолжателем майданных традиций, а значит, никакой справедливости от них ждать не приходится.

Мы обязательно придём к власти и восстановим порядок, законность и справедливость в стране. И дело Олеся Бузины обязательно будет расследовано и доведено до судебного приговора не только в отношении исполнителей, заказчиков этого убийства, и его организаторов, но также и прокуроров, позволившим преступникам так долго скрываться от правосудия. Всему своё время.