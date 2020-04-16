Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов на своей странице в Facebook написал, что в условиях кризиса весьма странными выглядят действия Антимонопольного комитета, который рекомендует аграрным компаниям «сдерживать экспорт», тогда как именно он сейчас дает наибольшие валютные поступления

Как учат нас китайцы, кризис — это не только опасность, а и новые возможности. Агросектор Украины получил реальный шанс укрепить свои позиции в мире.

Понятно, что для этого власть должна создать благоприятный бизнес-климат.

Очень странно выглядят действия Антимонопольного комитета, который рекомендует аграрным компаниям «сдерживать экспорт». А ведь именно благодаря экспорту удаётся удерживать более-менее стабильный курс гривны и предотвращать инфляцию! Украина теряет землю, Зеленский теряет власть © REUTERS, AP

Недавно АМКУ направил в МХП «обязательные к рассмотрению рекомендации» по сдерживанию экспорта. Чиновники объясняют это тем, что якобы может не хватить продукции для внутреннего рынка. Но МХП продолжает работать в штатном режиме и даже создавать новые рабочие места! В компании рассчитали, что продукции хватит как для внутреннего потребления, так и для экспорта.

И какое тут вообще может быть нарушение антиконкурентного законодательства? Если компания, которую считают монополистом, увеличивает экспорт, то значит, наоборот, предоставляет конкурентам шансы занять больше места на внутреннем рынке.

Странное поведения АМКУ может напугать инвесторов, как внешних, так и внутренних.

По сути нынешнее древнее антимонопольное законодательство (опирается на закон 2001 г.) позволяет преследовать бизнесменов по политическим или экономическим причинам. Практически любую крупную компанию можно назвать доминантной и необоснованно преследовать.

Вся эта имитация бурной деятельности очень вредит инвестиционному климату в Украине.

На фоне надвигающегося всемирного продовольственного кризиса необходимо всеми силами поддерживать развитие аграрных компаний, а не прессовать их по надуманным причинам.

Да и нынешнее антимонопольное законодательство давно пора пересмотреть и синхронизировать с мировой практикой.

Может ли с этим справиться Верховная Рада? Надеюсь, что да. А я как эксперт готов помочь в написании соответствующего законопроекта.