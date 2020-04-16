Украинский журналист Вячеслав Чечило на своей странице в соцсети Facebook заметил, что национализм на Украине совершенно не популярен, однако, маскируясь под реальные нужды населения и используя откровенный обман и подлог, они раз за разом захватывают власть в стране

В Украине на самом деле совершенно не популярен национализм.

В том, что данное утверждение правда, легко убедиться, просмотрев результаты всех предыдущих парламентских выборов. Партии, провозглашающие своей целью «борьбу с Россией, памятниками и русским языком», попадали в Раду считанные разы, с трудом преодолевая барьер.

Но как же так получается, что националисты раз за разом приходят к власти и руководят целой страной? А дело в том, что они, как вирус, научились обманывать иммунную систему. Националисты маскируются, выдавая себя за других. Кто такие украинские националисты. Мифы и реальность © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Сначала они были «в первую очередь демократы, а лишь во вторую националисты».

Потом они были «в первую очередь евроинтеграторы и реформаторы, а лишь во вторую националисты».

Свой сельский нацизм они продавали в нагрузку к понятным и нужным избирателю вещам — к прогрессу и реформам. Как гнилую селедку к портвейну в советском магазине. Иначе народ это просто не брал.

К чему это я все? К тому, что:

а) партия, которая будет предлагать прогресс без сельского национализма, имеет хорошие электоральные перспективы;

б) Порошенко — самый ценный для нас сейчас политик. С ним во главе националисты не имеют никаких шансов вернуться во власть. Потому что с реформатором Петра Алексеевича избиратель уже точно не спутает.