Здравствуй, экономический национализм
Итак, уже начался переход от глобальной экономики к национально-ориентированным экономикам. Далее по тексту — одни только цифры, никаких эмоций. Поэтому судите сами.
Спад глобальной экономики в 2020 году составит 3%, следует из всемирного экономического прогноза Международного валютного фонда. Это будет первая мировая рецессия с 2009 года (тогда глобальная экономика сократилась на 0,08%). По прогнозу аналитиков МВФ, рецессия в 2020 году будет зафиксирована в 157 странах из 194, включая Украину.
Экономика США упадет на 5,9%, еврозоны — на 7,5%, а рост в Китае замедлится до 1,2%. Среди экономик с наибольшим прогнозируемым падением в 2020 году — Венесуэла (-15%), Ливан (-12%), Греция (-10%), Хорватия и Черногория (-9%), ВВП Украины сократится на 7,7% (правда, Кабмин Шмыгаля оптимистично рассчитывает на 3,9% падения).
В самом деле, наши власти сильно занижают очень тревожные макроэкономические показатели в изменённом бюджете-2020. Все мои знакомые эксперты отмечают, например, что нас ждет спад ВВП не на уровне 3,9%, а на 8%+, также инфляция вырастет не до 8,7%, а до 10%+.
И пока в условиях коронакризиса не будет мер господдержки для каждого украинца и бизнеса — бессмысленно Шмыгалю заявлять о помощи национальным рынкам и целым отраслям в контексте каких-либо процентов ВВП или инфляции.
Посмотрим, как либертарианцы будут становиться экономическими националистами.