Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook пояснил, что кризис переформатирует все экономические отношения, а весь мир сегодня стоит на пороге перехода от глобальной к национально-ориентированным экономикам

Здравствуй, экономический национализм

Итак, уже начался переход от глобальной экономики к национально-ориентированным экономикам. Далее по тексту — одни только цифры, никаких эмоций. Поэтому судите сами.

Спад глобальной экономики в 2020 году составит 3%, следует из всемирного экономического прогноза Международного валютного фонда. Это будет первая мировая рецессия с 2009 года (тогда глобальная экономика сократилась на 0,08%). По прогнозу аналитиков МВФ, рецессия в 2020 году будет зафиксирована в 157 странах из 194, включая Украину. «Для ЕС это — экзистенциальный кризис»: глава дипломатии Евросоюза о пандемии © wikipedia.org

Экономика США упадет на 5,9%, еврозоны — на 7,5%, а рост в Китае замедлится до 1,2%. Среди экономик с наибольшим прогнозируемым падением в 2020 году — Венесуэла (-15%), Ливан (-12%), Греция (-10%), Хорватия и Черногория (-9%), ВВП Украины сократится на 7,7% (правда, Кабмин Шмыгаля оптимистично рассчитывает на 3,9% падения).

В самом деле, наши власти сильно занижают очень тревожные макроэкономические показатели в изменённом бюджете-2020. Все мои знакомые эксперты отмечают, например, что нас ждет спад ВВП не на уровне 3,9%, а на 8%+, также инфляция вырастет не до 8,7%, а до 10%+.

И пока в условиях коронакризиса не будет мер господдержки для каждого украинца и бизнеса — бессмысленно Шмыгалю заявлять о помощи национальным рынкам и целым отраслям в контексте каких-либо процентов ВВП или инфляции.

Посмотрим, как либертарианцы будут становиться экономическими националистами.