Украинский публицист и блогер Мирослава Бердник на своей странице в соцсети Facebook отметила, что ни пять лет назад, когда националистами было совершено убийство Олеся Бузины, ни сейчас его идеологи и исполнители не скрывают своих мотивов

16 апреля 2020 года исполняется ровно 5 лет, как в Киеве был подло убит украинский писатель Олесь Бузина.

Все было очень просто: подозреваемые в убийстве — два радикальных украинских националиста Андрей Медведько и Денис Полищук — поджидали свою жертву возле дома, в котором он жил, по улице Дегтяревской, и, когда Олесь отправился на пробежку, его застрелили.

Другой националист и участник АТО — Дмытро Резниченко, — предусмотрительно порвавший со своими бывшими товарищами, полюбив побратима, тогда откровенно писал, что это просто наведение порядка, как украинские неонацисты себе его представляют, — убийство.

«Интересно, а те люди, которые сейчас на смерть Калашникова и Бузины кричат «кремлевская провокация!», кричали ли они чуть раньше — «вот вернутся ребята с фронта — наведут порядок!…». И если кричали, то опять же интересно, как они представляли себе процесс наведения этого порядка. Ведь на фронте не учат протирать штаны на судебных заседаниях и писать жалобы», — написал Резниченко.

По его словам, в убийстве Бузины не было ничего сложного. Показательная казнь под «крышей» спецслужб. 5 лет, как убили Олеся Бузину © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Нашли в интернете адрес, подождали несколько суток возле дома, фиксируя время и перемещение жертвы, а потом просто дождались, подошли и завалили. Ни охраны, ни видеокамер — сели в машину и поехали себе», — описал он действия нападавших.

Ну а Филатов, который вчера угрожал Украинской Православной Церкви, порадовался убийству и резонно предположил, что это "бандеровский атентат".

За это подлое убийство настоящего пересмешника, убивать которого — грех, никто за 5 лет не ответил. А убийцы сейчас получают бюджетное (т.е. и из наших карманов) финансирование уже от зеленой власти, вместо того чтобы сидеть в тюрьме.

Царствие Небесное и вечная память!