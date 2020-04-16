Политолог Михаил Мищишин на своей странице в соцсети Facebook напомнил, что ровно пять лет назад было совершено два резонансных политических убийства, регионала и бывшего народного депутат Олега Калашникова и журналиста Олеся Бузины

Його Высокоповажнисть — политический терроризм.

В этот день, 15 апреля, пять лет назад на проспекте Правды в Киеве, между 6 и 7 часами вечера, в подъезде своего дома был убит регионал и бывший народный депутат Олег Калашников. На следующий день был убит журналист и писатель Олесь Бузина. Оба эти убийства связаны во времени и, скорее всего, являются политическими, так как людей показательно и кучно казнили за их взгляды. Убийство Олеся Бузины. Преступление без наказания © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Их убийцы до сих пор не найдены и не наказаны. Власть играет в сюси-пуси с теми, кто травил, подталкивал к политическим убийствам и разделял украинский народ, кромсал на Крым и Донбасс единую Украину.

Если власть Порошенко еще можно было понять в нежелании расследовать и наказать виновных в этих и многих других политических убийствах, так как это, скорее всего, дело рук столь любимых ею "патриотов". То для якобы нейтральной, объективной и справедливой власти господина Зеленского сие весьма и весьма удивительно.

Европейская, как она любит себя называть, власть Порошенко утверждалась именно что на политических убийствах, кровавом терроре и запугивании украинцев. Из довольно невзрачной и блеклой антиукраинской оппозиции с помощью насилия они на время стали одним из самых кровавых режимов в истории страны. И отдельным смешными судебными процессами со стрелочниками, вроде Татьяны Черновил, показательными вызовами в суд уже мало кому интересного Вятровича сие не лечится. Если только не хотеть спустить расследование всех политических убийств Майдана на тормозах.