Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook отметил, что военные объекты США, работающие с биологическими материалами и, возможно, с биологическим оружием, представляют смертельную опасность для Украины

Go home.

Сегодня наступил тот момент, когда пора отправлять домой американцев. Речь о биологических лабораториях, которые США разместила на территории бывших республик Советского Союза вокруг России. В одной Украине таких лабораторий около 15.

Проводить бактериологические исследования в самих Штатах запрещено американскими Законами. Они понимают, что лаборатория, какую бы она не имела квалификацию и защиту, не способна все сто процентов обеспечить безопасность для территорий на которой она располагается. Случайно, или в силу человеческого фактора такая утечка возможна. Сегодня много спорят о происхождении коронавирусов в мире. Я не собираюсь спорить об авторстве заразы. Но то, что в Украине были случаи утечки биоматериалов и заражение украинцев подтверждены документально. Поклонская поддержала требование украинских депутатов разобраться с биологическими лабораториями США © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Например, в Харькове, где располагается одна из таких лабораторий, в 2016 году от гриппоподобного вируса умерли 20 украинских солдат, еще 200 попали в госпитали. Кроме "свиного гриппа", есть сведения о массовом распространении гепатита А, холеры, ВИЧ. Вспышки были отмечены в Николаеве, Запорожье, Одессе, Харькове. Что интересно, тот же штамм холеры, который получил хождение на Украине, был позднее зафиксирован и на российской территории. А это именно те темы, с которыми работают американцы в своих биолабораториях на территории Украины.

Для любой биологической лаборатории нужен материал для работы. Одно дело рискнуть провести испытание на людях в самих Штатах, другое дело допустить утечку вируса или бактерий на чужой территории и иметь возможность наблюдать за его распространением и локализацией. Очень удобно. И лаборатории военное ведомство США размещает как правило в странах от них зависимых. Украина в этой связи весьма удобная территория. В Украине все это началось с приходом к власти Виктора Ющенко, который разрешил американцам строить такие объекты в обмен на кредиты и иную помощь.

Америка, как правило все свои действия объясняет благими целями. Биолаборатории, по их утверждению, нужны для выработки стратегии с инфекционными заболеваниями. Но когда Америка вводила свои войска во Вьетнам, Афганистан, Ирак она разве говорила о войне. Речь шла о мире и демократии. Но в итоге получалась агрессия и беда. Вот и защищали бы свою территорию, тем более, что сегодняшний день показал, как Америка борется с коронавирусом. Уж кого, но от американцев ожидать такого провала никто не мог.

Домой, срочно домой нужно отправлять Американские эксперименты. Территория у них большая. Хватит места для любых экспериментов.