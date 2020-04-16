Главный редактор газеты «Горожанин» (г. Днепр) Виталий Теплов на своей странице в соцсети Facebook описал странные и противоречивые заявления областных властей в связи с ужесточением карантина в праздничные пасхальные дни

Не знаю как вам, а мне ситуация кажется по меньшей мере странной. Горожане уже полдня обсуждают запрет на выход из дома в эти субботу и воскресенье.

Но! Официального распоряжения на сайте мэрии до сих пор нет. Официального распоряжения на сайте ОГА — тоже нет.

А что есть? Есть фрагмент интервью человека в маске, немного внешне похожего на нашего губернатора. Карантин ужесточили: Киев обнесли блокпостами, будут проверять машины и людей © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Человек в маске говорит (дословно): "То есть нельзя будет просто так ходить по улицам с 13:00 субботы до 6:00 понедельника".

Это как понять?

Это что за формулировка "просто так ходить"? А если "не просто так"? А если "просто", но не ходить, а стоять? Блин, как уже надоела это безбожная "простота".

Мучительно хочется услышать что-то, имеющее хотя бы косвенное отношение к действующему в Украине законодательству.

P.S. Вот как раз к вечеру и появилась официальная новость на официальном сайте ОГА. И в этой новости уже совсем другая формулировка от губернатора. Он не запрещает (что противозаконно), а призывает (что абсолютно правильно во всех отношениях) людей не создавать на улицах демонстрации в связи с Пасхой. Всё же дискуссия на ФБ иногда дает прямой выхлоп.