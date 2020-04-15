Добровольный донор-неплательщик: постпред РФ при ООН напомнил о многомиллионном долге США перед ВОЗ
Добровольный донор-неплательщик: постпред РФ при ООН напомнил о многомиллионном долге США перед ВОЗ
© REUTERS, Leah Millis
Решение США приостановить финансирование ВОЗ входит в острое противоречие с попытками США подтвердить своё «мировое лидерство».

Подлинный лидер не прекращает финансирование организации в момент, когда она более всего нужна миру.

Это «негативное лидерство» — negative leadership.