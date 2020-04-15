Решение США приостановить финансирование ВОЗ входит в острое противоречие с попытками США подтвердить своё «мировое лидерство».
Подлинный лидер не прекращает финансирование организации в момент, когда она более всего нужна миру.
Это «негативное лидерство» — negative leadership.
Решение США приостановить финансирование ВОЗ входит в острое противоречие с попытками США подтвердить своё «мировое лидерство». Подлинный лидер не прекращает финансирование организации в момент, когда она более всего нужна миру. Это «негативное лидерство» — negative leadership.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 15, 2020