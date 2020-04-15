Украинский экономист, эксперт Института Growford Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook рассказал, почему принятие «антиколомойского» закона никак не повлияет на инвестиционную привлекательность Украины

Тему "антиколомойского" закона трудно комментировать, ведь если пытаешься критично смотреть на ситуацию, то сразу могут записать в "беня-sapiens".

Для меня очевидно одно: с незаконным выводом капитала из банков нужно бороться с помощью правоохранительных и судебных механизмов, весь необходимый инструментарий для этого есть в уже принятых законах. И неприменение этого инструментария — это приговор для власти, как нынешней, так и предыдущей.

Это деградация до уровня Failed state, когда часть жизненного пространства контролируется государством, а часть — "вождями племен" в виде олигархов. Не только Коломойский: Бортник назвал три группы конфликта, выступающие против закона о банках © стрингер

Еще более несостоятельна связь между принятием данного закона и динамикой иностранных инвестиций, о которой почему-то говорят некоторые эксперты и депутаты. Кстати, в Казахстане с иностранными инвестициями все ок, может, потому, что в случае с "БТА Банком" виновные в выводе средств были наказаны и применять специальный закон не пришлось. И именно вследствие того, что государство выполнило "домашнее задание" по наказанию менеджеров этого банка, и лондонский суд вынес решение о возврате 4 млрд долл. в пользу республики Казахстан.

А лондонский суд по делу Привата так нечем пока и не закончился, так как английская Фемида искренне недоумевает, как такое может быть: 5 млрд. дол. по разным оценкам якобы выведены из банка, но при этом никто так и не наказан и даже более того: некоторые функционеры уже успели побывать в правительстве.

И при этом, государство набралось наглости и требует выполнить всю грязную работу нескольких лондонских судей, которые должны подменить собой всю нашу полицию, прокуратуру, суды, СБУ, НАБУ и прочую "лабуду".

Так что дело не в законе, а в субъектности власти. С последним фактором у инвестиций, кстати, прямая зависимость: инвестиции не любят "не субъектных"….

Ну а пока потеря 36% ВВП в виде прямых и косвенных бюджетных затрат в результате банкопада в 2014-2015 годах так и осталась "преступлением без наказания". Потому что каждый олигарх, глядя на государственную кормушку, думает про себя: «Тварь ли я дрожащая или право имею…»