Депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созывов, лидер партии «Наши» Евгений Мураев на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что война в Донбассе ведется политиками ради личной выгоды и власти, в интересах «метрополии и белых господ»

Шесть лет войны. Шесть лет горя, бессмысленных смертей, мародерства, разрушения экономики и государства. Тихая годовщина гражданской войны. Главные темы соцсетей 14 апреля © REUTERS, Alexander Ermochenko | REUTERS, Alexander Ermochenko | Перейти в фотобанк

2193 дня войны ради личной выгоды и власти, в интересах метрополии и белых господ. Войны под предлогом борьбы за независимость собственного государства, медленно, но уверенно превращающегося в колонию.

За эти годы сменились Турчинов, Порошенко, правит Зеленский, но неизменным остался губительный курс, навязанный на майдане кучкой алчных коллаборантов, жаждущих власти.

Как и любая война, эта тоже когда-то закончится. Правда станет очевидной для всех. В этой войне не будет победителей и героев. Будет лишь скорбь и горечь потерь, искалеченных судеб и упущенных возможностей для страны.

Мир наступит лишь после принятия правды и осознания происходящего. Признание ошибок, смена курса и власти, его исповедующего, наказание виновных, развязавших войну и совершавших военные преступления, — лишь первые шаги на пути примирения и построения своего государства, одинаково близкого для всех граждан — от Львова до Донецка.