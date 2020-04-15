Шесть лет войны. Шесть лет горя, бессмысленных смертей, мародерства, разрушения экономики и государства.
2193 дня войны ради личной выгоды и власти, в интересах метрополии и белых господ. Войны под предлогом борьбы за независимость собственного государства, медленно, но уверенно превращающегося в колонию.
За эти годы сменились Турчинов, Порошенко, правит Зеленский, но неизменным остался губительный курс, навязанный на майдане кучкой алчных коллаборантов, жаждущих власти.
Как и любая война, эта тоже когда-то закончится. Правда станет очевидной для всех. В этой войне не будет победителей и героев. Будет лишь скорбь и горечь потерь, искалеченных судеб и упущенных возможностей для страны.
Мир наступит лишь после принятия правды и осознания происходящего. Признание ошибок, смена курса и власти, его исповедующего, наказание виновных, развязавших войну и совершавших военные преступления, — лишь первые шаги на пути примирения и построения своего государства, одинаково близкого для всех граждан — от Львова до Донецка.